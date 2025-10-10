Подробно търсене

ООН призова всички пропускателни пунктове на ивицата Газа да бъдат отворени

Божидар Захариев
Камиони с хуманитарна помощ влизат в ивицата Газа през пропускателния пункт Рафах, на границата с Египет - снимка: AP/Mohamed Arafat
Женева,  
10.10.2025 17:05
 (БТА)
ООН призовава за отварянето на всички пропускателни пунктове към ивицата Газа, заявиха днес в Женева представители на организации от системата на ООН, предаде ДПА.

Сред тези организации са Световната здравна организация, Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Агенцията на ООН за палестинските бежанци в Близкия изток.

Израел контролира достъпа до ивицата Газа и трябва да разреши доставката на хуманитарна помощ, като гарантира сигурността на автоколоните.

Приоритет е над 650 хиляди деца да се върнат на училище. В Газа няма занятия, откакто палестинското ислямистко движение "Хамас" атакува Израел на 7 октомври 2023 г.

Осигурени са един милион одеяла за всички непълнолетни. Освен това е гарантирана достатъчно храна за 50 хиляди деца, страдащи от недохранване, и за 60 хиляди бременни жени и кърмещи майки.

Свързани новини

10.10.2025 16:45

Граничният пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет ще бъде отворен на 14 октомври, съобщи Италия

Граничният пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет се очаква да бъде отворен на 14 октомври, а служители на Мисията на Европейския съюз за съдействие по границите (EUBAM) ще бъдат разположени там след спирането на огъня, съобщиха днес италианските власти, цитирани от Франс прес.
10.10.2025 16:16

Американските въоръжени сили потвърдиха, че Израел е приключил първата фаза от изтеглянето на войските си от Газа

Американските въоръжени сили потвърдиха днес, че израелската армия е изпълнила първия етап от изтеглянето на силите си от ивицата Газа съгласно новоприетото примирие между Израел и ислямистката палестинска групировка "Хамас", предаде Франс прес.
10.10.2025 15:37

Израел обяви, че "Хамас" е победен "на всяко място, на което се борихме срещу тях"

"Хамас" вече не е въоръжената групировка, чиято инвазия в Израел предизвика двугодишната война в Газа, заяви говорител на израелската армия, цитиран от Ройтерс, в началото на примирието с палестинското движение.
10.10.2025 15:24

УНИЦЕФ призова за отваряне на граничните пунктове в Газа за доставки на храна и предупреди за възможен ръст на смъртните случаи сред деца

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) призова днес за отваряне на всички гранични пунктове за доставка на хранителни помощи в опустошената от война ивица Газа, като заяви, че смъртните случаи сред децата може да се увеличат на фона на сериозно отслабената им имунна система, предаде Ройтерс.
10.10.2025 14:55

Хиляди разселени палестинци започнаха да се завръщат по домовете си в Газа след влизането в сила на първата фаза от примирието

Хиляди разселени палестинци започнаха да се завръщат към изоставените си домове в ивицата Газа, след като влезе в сила първата фаза от примирието между Израел и "Хамас", а израелската армия започна поетапно изтегляне от райони в крайбрежната територия, съобщи Ройтерс.

