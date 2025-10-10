Граничният пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет ще бъде отворен на 14 октомври, съобщи Италия

Граничният пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет се очаква да бъде отворен на 14 октомври, а служители на Мисията на Европейския съюз за съдействие по границите (EUBAM) ще бъдат разположени там след спирането на огъня, съобщиха днес италианските власти, цитирани от Франс прес.

Мисията на ЕС включва италиански, испански и френски полицейски сили, целящи да гарантират неутрално присъствие на трети страни на този стратегически граничен пункт. Нейни служители бяха разположени там през януари, а през март бяха изтеглени.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето днес заяви, че е разрешил възобновяването на италианските операции в рамките на EUBAM за повторното отваряне на граничния пункт в южната част на палестинската територия при същите условия, както през януари.

Това решение последва спирането на огъня, което влезе в сила в 12 ч. на обед по силата на договореност между Израел и "Хамас" като част от споразумението за примирие и освобождаване на заложниците по предложение на американския президент Доналд Тръмп.

"На 14 октомври 2025 г. съгласно споразумението "Тръмп", в координация с Европейския съюз и страните, граничен пункт "Рафах" ще бъде отворен последователно и в двете посоки – към Египет и към Газа", заяви италианският министър на отбраната.

"Операциите за освобождаване на израелските заложници и на палестински затворници ще започнат в неделя, 12 октомври. Израелците работят за възможно най-бързото възстановяване на логистичната функционалност на инфраструктурата на граничния пункт", добави той.

Крозето каза още, че "около 600 камиона с хуманитарна помощ ще влизат всеки ден в Газа през граничните пунктове".

През януари ЕС заяви, че основната цел на мисията е да координира и улеснява ежедневния транзит на до 300 ранени и болни хора.

Според Крозето "преминаването (сега) няма да бъде ограничено само до сериозни медицински случаи, а ще бъде разширено до всеки, който иска да го направи", при условие, че има одобрението и на Израел, и на Египет.

ЕС създаде Мисията за съдействие по границите през 2005 г., за да помогне за наблюдението на граничен пункт "Рафах", но тя беше отменена две години по-късно, след превземането на Газа от палестинската групировка "Хамас", припомня АФП.