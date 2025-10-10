Израелска атака срещу журналисти в Ливан през 2023 година е "военно престъпление", заяви докладчик на ООН

Израелска атака в Южен Ливан на 13 октомври 2023 година, при която бе убит един журналист на агенция Ройтерс и бяха ранени двама журналисти от Франс прес, е "военно престъпление", заяви днес докладчик на ООН, цитиран от Франс прес.

Атаката бе извършена в началото на войната между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула", на която беше сложен край през ноември миналата година, отбелязва АФП.

Специалният докладчик на ООН по извънсъдебните екзекуции Морис Тидбал-Бинц заяви на пресконференция в Бейрут, че нападението срещу журналисти е било "умишлена атака", която представлява "явно нарушение (. . .) на международното хуманитарно право".

При атаката на 13 октомври бяха ранени общо шестима журналисти.

Въпреки спирането на огъня, влязло в сила на 27 ноември миналата година, Израел продължава да нанася удари по територията на Ливан, като казва, че са насочени срещу "Хизбула".

ООН заяви миналата седмица, че може да потвърди смъртта на 103 цивилни в Ливан, откакто е влязло в сила спирането на огъня.