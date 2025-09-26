Подробно търсене

Николай Станоев
Над 1000 души са били екзекутирани в Иран от началото на година според "Амнести Интернешънъл"
Ирански опозиционери в изгнание носят банер, компилация на снимки на, според тях, политически затворници, екзекутирани през последните години, по време на протест пред централата на ООН в Ню Йорк, 24 септември 2025 г. Снимка: АП/Angelina Katsanis
Техеран,  
26.09.2025 22:17
 (БТА)

Над 1000 души са били екзекутирани вече в Иран от началото на тази година, предаде ДПА, като се позова на базираната в Лондон международна неправителствена организация "Амнести Интернешънъл".

Тя обърна внимание, че това е най-големият брой изпълнени смъртни присъди в страната от поне 15 години.

По време на войната срещу Израел през юни и след влизането в сила на прекратяване на огъня иранските сили за сигурност задържаха много предполагаеми сътрудници на заклетия враг на страната. Ирански медии съобщиха за редица изпълнени смъртни присъди по обвинения в шпионаж в полза на Израел, отбелязва ДПА.

"Настоящото рязко увеличаване на екзекуциите в Иран достигна ужасяващи размери, тъй като иранските власти продължават да използват систематично (най-тежкото) наказание като инструмент за репресии и за потъпкване на инакомислието, като същевременно извършват смразяваща атака срещу правото на живот", коментира Хеба Морайеф, която е регионалният директор на "Амнести Интернешънъл" за Близкия изток и Северна Африка.

До момента няма реакция от страна на иранските власти.

Друга неправителствена организация -  базираната в Норвегия организация за правата на човека "Хенгау", вече обяви в началото на тази седмица, че броят на изпълнените смъртни присъди в Иран от началото на годината вече е надхвърлил 1000.

В края на миналия месец Организацията на обединените нации (ООН) съобщи, че е регистрирала от началото на януари в страната 841 екзекуции - рязък ръст в сравнение с предишни години. По данни на ООН миналата година в Иран са били изпълнени общо най-малко 975 смъртни присъди.

