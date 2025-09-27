Иран издаде още две смъртни присъди за предполагаем шпионаж в полза на Израел

Двама души в Иран бяха осъдени на смърт за предполагаем шпионаж в полза на Израел, съобщи ДПА, позовавайки се на иранската агенция ИРНА.

Присъдите са постановени от съда в град Карадж, според който осъдените са сътрудничили на израелската разузнавателна служба "Мосад". По данни на съдебните власти те са признали, че са подготвяли взривни устройства за атака от името на "Мосад".

След израелските удари срещу Иран през юни, властите арестуваха и осъдиха редица хора за предполагаем шпионаж. Част от тях получиха смъртни присъди, а някои вече бяха екзекутирани.

Според правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" през тази година Иран е издал повече смъртни присъди, отколкото в която и да е от последните 15 години. От началото на 2025 г. са били извършени над 1000 екзекуции, отбелязва организацията.