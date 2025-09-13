Словашкият президент Петер Пелегрини посети Япония, за да укрепи двустранните отношения

Словашкият президент Петер Пелегрини в неделя (7 септември) замина на работна визита в Япония, се казва в материал на словашката новинарска агенция ТАСР.

Посещението бе свързано с националния ден на Словакия на тазгодишното световно изложение в Осака. Пресслужбата на държавния глава съобщи, че той ще участва в церемонията по откриването на словашкия щанд на изложението.

„Работното посещение ще започне в Токио, където президентът на Словашката република ще се срещне с японския премиер Шигеру Ишиба, а след това и с представители на японската предприемаческа федерация Кейданрен. Тези срещи ще създадат пространство за дискусии за разширяване на двустранното сътрудничество, особено в сферата на инвестициите, иновациите и новите технологии“, съобщи президентската пресслужба още на 5 септември (петък).

Канцеларията на Пелегрини анонсира също, че той ще посети и Хирошима, където ще се срещне с губернатора на префектурата Хирошима и ще посети Мемориала на мира в Хирошима.

Държавният глава „ще положи венец на Мемориала на мира и ще се срещне с кмета“ на Хирошима, каза още президентската канцелария.

Във вторник (9 септември) словашкият президент Петер Пелегрини се срещна с японския премиер Шигеру Ишиба. Двамата обсъдиха изготвянето на декларация за стратегическо партньорство между Словакия и Япония, икономическите взаимоотношения между двете страни и съдбата на завода на „Ю Ес стийл“ в словашкия град Кошице, информира ТАСР.

Словашкият лидер приветства факта, че понастоящем се финализира изготвянето на декларацията, която може да бъде подписана през следващата година. Според Пелегрини този документ ще допринесе за по-нататъшното добро развитие на двустранните отношения.

Една от темите, които обсъдиха Пелегрини и Ишиба бяха икономическите въпроси.

„В Словакия присъстват повече от 70 японски фирми, които създават хиляди работни места, по тази причина е важно да продължим, за да може Словакия и занапред да е атрактивно място за предприемачество за японските фирми, които избират Словакия като входна врата за пазарите на Европейския съюз“, изтъкна словашкият президент.

Партньорите обсъдиха и бъдещето на завода на „Ю Ес стийл“ (U. S. Steel) в словашкия град Кошице.

През юни тази година японската компания „Нипон стийл“, която е най-големият японски производител на стомана, финализира покупката на американската компания „Ю Ес стийл“ за 14,9 милиарда долара.

„Господин премиерът потвърди, че съдбата и бъдещето на завода в Кошице решение ще бъде взето на мениджърско ниво в самата „Нипон стийл“, но, разбира се, че трябва да вземем предвид, че ако такъв завод ще продължи да функционира, той ще трябва да премине през мащабна реконструкция и модернизация в рамките на декарбонизацията, което ще изисква наистина гигантски инвестиции, надхвърлящи милиарди евро“, отбеляза президентът Пелегрини.

Словашкият премиер и японският премиер обсъдиха и актуални въпроси на геополитиката. Шигеру Ишиба каза на Пелегрини, че не би искал войната в Украйна да се превърне в модел за нов конфликт в Източна Азия. Двамата се обединиха около позицията, че е нужно възможно най-скоро да бъде постигнат мир в Украйна.

Пелегрини ще се срещне отново с Ишиба на тазгодишната редовна сесия на Общото събрание на ООН. Двамата лидери констатираха, че светът преминава през криза на мултилатералните и международните организации, които според словашкия президент са в ерозия.

Във вторник Пелегрини се срещна и с представители на японската търговска федерация Кейданрен. Държавният глава отправи покана към японските фирми да изпратят свои представители в Словакия и да бъде сформирана делегация на големите японски компании. Такива посещения според словашкия президент създават голям шанс за нови инвестиционни възможности.

Пелегрини изтъкна пред японските предприемачи, че от гледна точка на географското си разположение Словакия може да играе роля при възобновяването на Украйна. Според президента Словакия може да стане врата за тези фирми, които искат да останат в ЕС, но да са близо до украинския пазар.

От Токио Пелегрини отиде в Осака, където в сряда (10 септември) държа реч на церемонията по случай националния ден на Словакия на тазгодишното световно изложение в японския град.

Тазгодишното изложение е възможност да бъдат представени изключителните предимства, с които разполага Словакия, и страната да бъде представена като атрактивна и вдъхновяваща дестинация, която може да има значителен принос за глобалния напредък, каза държавният глава по време на речта си.

В рамките на визитата си в Япония Петер Пелегрини посети в четвъртък (11 септември) и японския град Хирошима, където почете паметта на жертвите на атаката с атомна бомба през 1945 г.

В Хирошима Пелегрини посети Мемориала на мира, където положи цветя, и се срещна с кмета на града Казуми Мацуи.

„Тази година отбелязваме 80 години от страшните събития, когато тук, в Хирошима, а след няколко дни и в Нагасаки бяха хвърлени първите две атомни бомби. Нека си пожелаем това да са и последните, използвани някога“, каза словашкият президент.