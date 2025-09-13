Подробно търсене

Роднини на нидерландски военнопленници посетиха бивш затвор в Нагасаки, за да почетат паметта им

Александър Евстатиев
Роднини на нидерландските военнопленници полагат цветя на мемориала, издигнат на мястото на Лагер № 2. Снимка: АП/Mari Yamaguchi
Нагасаки,  
13.09.2025 21:50
 (БТА)

Десетки роднини на бивши нидерландски военнопленници, пострадали от малтретиране и глад по време на пленничеството си в един от най-големите японски военнопленнически лагери от Втората световна война, посетиха мястото, където са били държани техните близки, недалеч от Нагасаки, за да отдадат почит на паметта им, предаде Асошиейтед прес.

Честванията се състояха в момент, когато Япония отбелязва 80-годишнината от атомната бомбардировка над Нагасаки, която много нидерландски военнопленници са видели от лагера.

Имената им са гравирани в каменен паметник в Лагер № 2 във Фукуока, мястото на по-големия от двата военни затвора в Нагасаки по време на войната. Паметникът е издигнат през 2015 г. с дарения на оцелели от бомбардировките в Нагасаки японци и техните потомци като символ на помирение.

Андре Схрам, представляващ пострадалите нидерландски семейства, заяви на церемонията, че паметникът носи послание, което надхвърля спомена. Това е апел за мир.

„Той е и символ на помирение между онези, чиито предци някога са били врагове“, добави Схрам.

Баща му, Йохан Вилем Схрам, е бил моряк от нидерландския флот, който е оцелял след принудителен труд и редица трудностите в Лагер № 2 през последните три години на войната и след атомната бомбардировка на 9 август 1945 г., само седмица преди капитулацията на Япония.

Андре Схрам публикува „Историята на Йохан“, разказ за колониалното управление на Нидерландия над Източните Индии, войната с Япония и последиците от Втората световна война, базиран на собствените му изследвания. Докато е бил още жив, баща му не е искал да говори за преживяното, обзет от травмата.

По време на войната Япония е държала в плен около 150 000 войници от силите на съюзниците в десетки лагери в цяла Азия, включително над 30 000 в японски затвори, според дългогодишното изследване, посветено на военнопленниците в японските лагери от Втората световна война „POW Research Network Japan“.

В Япония те са били принуждавани да работят в мини и фабрики, за да компенсират недостига на работна ръка, тъй като японските мъже са били мобилизирани и разположени на бойни полета в цяла Източна Азия.

Схрам е бил един от около 500-те военнопленници в Лагер № 2 в Нагасаки. Повечето затворници там са били нидерландци, но е имало и от другаде - Съединените щати, Великобритания и Австралия. Никой не е бил убит директно от атомната експлозия, но към момента, когато бомбата е била хвърлена над Нагасаки, над 70 души вече са били починали от недохранване, преумора и болести.

След като САЩ хвърлят атомната бомба над Нагасаки в 11:02 ч. на 9 август 1945 г., до края на годината загиват над 70 000 души.

Атаката се случва само три дни след като САЩ хвърлят друга атомна бомба - тази над Хирошима, разрушавайки града и убивайки 140 000 души. Япония обявява капитулацията си на 15 август, с което слага край на Втората световна война и на близо половинвековната си агресия в Източна Азия.

Церемонията подчертава колко символична е връзката между семействата на „нидерландските военнопленници, които се завърнаха у дома с болезнени спомени, и потомците на оцелелите от атомните бомбардировки в Нагасаки“, каза Казухиро Ихара, чийто баща е оцелял от бомбардировките и също е работил след войната за помирение с военнопленниците.

„Организираме това събитие с надеждата, че то ще бъде стъпка към постигането на мирен свят“, каза той, добавяйки, че нидерландците и японците „се надяват да задълбочат още повече взаимния обмен отсега нататък“, посочи Ихара. 

По повод годишнината, император Нарухито посети Нагасаки със съпругата си императрица Масако и дъщеря им принцеса Аико, за да отдаде почит на жертвите на атомните бомбардировки и да се срещне с някои от оцелелите, подчертавайки важността на разказите за трагедията на войната и поуките от историята. 

Когато бомбата е хвърлена над Нагасаки, затворниците в Лагер № 2 са били на около 10 километра от епицентъра на взрива. Те са видели огромно оранжево огнено кълбо, лилав дим и облак във формата на гъба, издигащ се от град Нагасаки. Прозорците на лагера са били разбити, вратите са паднали, а таванът на клиниката на лагера се е срутил, ранявайки около 10 затворници, посочват историци.

В другия лагер - № 14, който е бил по-близо до експлозията, тухлените сгради са били разрушени, убивайки осем души и ранявайки десетки.

В следващите дни затворници от Лагер № 2 предоставяли ориз и друга помощ на тези от Лагер № 14.

Бащата на Схрам и другите военнопленници в Лагер № 2 били официално уведомени за капитулацията на Япония на 18 август, а американският бомбардировач Бе-29 направил първата доставка на храна за съюзническите военнопленници на 26 август.

На 4 септември, два дни след официалното подписване на края на войната, оцелелите военнопленници напуснали лагера, за да се върнат в родината си.

/НВ/

Към 22:32 на 13.09.2025 Новините от днес

