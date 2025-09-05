ВНА: Виетнам потвърди позицията си за разоръжаване и предотвратяване разпространението на ядрено оръжие

Заместник постоянният представител на Виетнам в ООН Нгуен Хоанг Нгуен потвърди твърдата и последователна позиция на страната си за разоръжаване, предотвратяване разпространението на ядрено оръжие и защита на правото на държавите да използват ядрената енергия за мирни цели, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

В изказването си Нгуен подчерта значението на предстоящата Конференция за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени оръжия през 2026 г., и призова всички държави активно да допринасят за укрепването на този процес.

Виетнам, заедно с останалите страни от АСЕАН, отправи призив към държавите членки на ООН да подкрепят Договора за свободна от ядрени оръжия зона в Югоизточна Азия като важна стъпка към укрепване на регионалния и глобалния мир и сигурност.

Заместник генералният секретар на ООН и върховен представител по въпросите на разоръжаването Идзуми Накамицу отбеляза, че дори 80 години след ядрените бомбардировки над Хирошима и Нагасаки светът все още е изправен пред ядрени заплахи.

Тя подчерта, че прекратяването на ядрените тестове е обща отговорност за гарантиране на международния мир и сигурност. По случай наближаващата 30-та годишнина от откриването за подписване на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити участниците в срещата призоваха всички страни, които все още не са го подписали или ратифицирали, спешно да го направят.

