Чарлз Трети ще оглави церемонните във Великобритания по повод 80-ата годишнина от победата на съюзниците във Втората световна война

Габриела Големанска
Снимка: Darren Staples/Pool via AP
Лондон,  
15.08.2025 01:25
 (БТА)

Британският крал Чарлз Трети ще оглави церемонните във Великобритания по повод 80-ата годишнина от победата на съюзническите сили във втория глобален конфликт, предаде Ройтерс.

Прочути сгради в страната ще бъдат осветени специално за отбелязване на юбилея. Сред тях ще са Бъкингамският дворец и сградата на парламента.

Точно на тази дата преди осем десетилетия Япония капитулира след ядрените бомбардировки в Хирошима и Нагасаки, извършени съответно на 6 и 9 август преди 80 години от САЩ. Това се смята и за край на Втората световна война.

На церемониите Чарлз Трети ще бъде придружаван от кралица Камила, от британския премиер Киър Стармър и от японския посланик в Лондон, както и от британски ветерани.

Възпоменателните церемонии ще бъдат на мемориала комплекс в Лондон, в Единбургският замък и в националния мемориал на въоръжените сили в "Арборетум", в Централна Англия. 

Свързани новини

15.08.2025 01:36

Япония отбелязва годишнината от капитулацията във Втората световна война

В Япония днес ще се състои възпоменателна церемония по повод 80-ата годишнина от капитулацията на страната във Втората световна война, предадоха Киодо и Ройтерс. Събитието ще е в токийската зала "Нипон будокан" В него ще участват император Нарухито

