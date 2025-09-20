Подробно търсене

Кандидатът за премиер на Япония Коидзуми иска централната банка и правителството да действат в синхрон

Пламен Йотински
Кандидатът за премиер на Япония Коидзуми иска централната банка и правителството да действат в синхрон
Шиниджиро Коидзуми даде пресконференция за плановете си да оглави Либерално-демократичната партия и да стане следващия премиер на Япония. Снимка: Issei Kato/Pool Photo via AP
Токио,  
20.09.2025 06:28
 (БТА)

Шинджиро Коидзуми, считан за фаворит за следващ премиер на Япония, заяви днес, че правителството и централната банка трябва да действат в синхрон за постигане на ценова стабилност и икономически растеж, предаде Ройтерс.

Откакто тогавашният премиер Шиндзо Абе стартира стимулиращите си политики "Абеномика" през 2013 г., правителството и Японската централна банка работят заедно за постигане на стабилни цени и солиден растеж, заяви Коидзуми, кандидат за лидер на управляващата Либерално-демократична партия, на пресконференция.

"Считам, че фактът, че те са работили в синхрон, е важен и искам да го уважавам”, каза той.

Попитан за мнението си относно паричната политика, Коидзуми отговори: "Ако стане премиер, се надявам (Банката на Япония) да разбере посоката на икономическата политика на правителството.“

/ПЙ/

