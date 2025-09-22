Японската управляваща партия започна процедурата по избиране на нов лидер

Управляващата в Япония Либерално-демократическа партия (ЛДП) започна кампанията за избиране на нов лидер, който ще наследи оттеглящия се премиер Шигеру Ишиба, като петима кандидати ще се състезават за поста, предадоха Киодо и Асошиейтед прес.

Според медийни проучвания бившата министърка на вътрешните работи Санае Такаичи, която се стреми да стане първата жена, заемала поста премиер на Япония, е в пряк сблъсък с министъра на земеделието Шинджиро Коидзуми, син на бившия премиер Джуничиро Коидзуми.

Главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши, бившият министър на външните работи Тошимицу Мотеги и бившият министър на икономическата сигурност Такаюки Кобаяши също обявиха кандидатурите си за изборите на 4 октомври.

Не е сигурно, че следващият лидер на ЛДП ще стане премиер, тъй като управляващата коалиция с по-малкия си партньор Комейто загуби мнозинството си в Камарата на представителите след общите избори през октомври 2024 г

В началото на този месец Ишиба обяви намерението си да подаде оставка, за да поеме отговорността за загубата на мнозинството на управляващия блок на изборите за Камарата на съветниците на 20 юли, с което изтегли напред следващата надпревара за лидерство на партията. Първоначално се очакваше тя да се проведе през 2027 г.

64-годишният Такаичи споделя ястребовите възгледи за сигурността на убития бивш премиер Шинзо Абе, докато 44-годишният Коизуми, най-младият от петимата кандидати, наскоро привлече вниманието с усилията си да се справи с растящите цени на ориза. Ако бъде избран, той би станал най-младия премиер на страната от 18885 г. насам, отбелязва АП.

64-годишният Хаяши е умерен политик, известен с практическия си опит, докато 69-годишният Мотеги някога беше описан от американския президент Доналд Тръмп като "твърд" преговарящ.

50-годишният Кобаяши, бивш чиновник в Министерството на финансите, е широко известен като консерватор.

Тъй като управляващата коалиция, която е в малцинство, в момента се нуждае от подкрепата на опозиционните партии, за да приема закони, се очаква сътрудничеството с тях да бъде основна тема по време на предизборната кампания, наред с партийните реформи и мерките срещу нарастващите разходи за живот, отбелязва Киодо.