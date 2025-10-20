Подробно търсене

Либерално-демократическата партия и Партията на японското възстановяване сключиха коалиционно споразумение

Симеон Томов
Лидерът на японската управляваща Либерално-демократическа партия Санае Такаичи (вдясно) на среща с лидера на Партията на японското възстановяване (ПЯВ) Хирофуми Йошимура (вторият вляво) и съпредседателя на ПЯВ Фумитаке Фуджита в Токио (15.10.2025 г.). Снимка: АП/ Keisuke Hosojima
Токио ,  
20.10.2025 14:11
 (БТА)

Управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) и опозиционната Партия на японското възстановяване (ПЯВ) подписаха днес коалиционно споразумение, като лидерът на ЛДП Санае Такаичи почти сигурно ще стане първата жена министър-председател в историята на Япония, предаде японската новинарска агенция Киодо. 

ЛДП ще формира правителство на малцинството, като ще си сътрудничи с ПЯВ, известна още като "Нипон Ишин", а не с традиционния си партньор - партията "Комейто", която по-рано този месец прекрати своето продължило 26 години партньорство с ЛДП. Киодо определя това като историческа промяна на политичейския пейзаж в Япония.

Преди преговорите между двете партии за подписване на коалиционно споразумение, ПЯВ реши на среща на своите депутати да подкрепи Такаичи на парламентарното гласуване утре за избор на следващ министър-председател, който да наследи Шигеру Ишиба. На 4 октомври Такаичи спечели изборите за председател на ЛДП на балотаж, като победи земеделския министър Шинджиро Коидзуми. 

По-рано днес лидерът на ПЯВ Хирофуми Йошимура заяви пред репортери в Осака, че е съобщил официално на Такаичи в телефонен разговор намерението на партията си да сключи коалиционно споразумение с ЛДП, като е казал: "Нека заедно движим Япония напред". 

Въпреки че коалицията между ЛДП и ПЯВ няма да успее да събере необходимото мнозинство в 465-членна Камара на представителите (долната камара на японския парламент), Такаичи, известна като твърд консерватор, със сигурност ще спечели гласуването за премиер, тъй като е малко вероятно останалите партии да се обединят зад общ кандидат. 

Фумитаке Фуджита, съпредседател на ПЯВ, заяви на пресконференция, че партията, която се стреми да намали броя на местата в парламента, е постигнала споразумение с ЛДП за внасяне на законопроект за намаляване на броя на местата в Камарата на представителите с 10 процента по време утрешната извънредна парламентарна сесия, която ще продължи до 17 декември. 

Двете партии потвърдиха също така, че ЛДП ще се стреми да реализира предложенията на ПЯВ за временно премахване на данъка върху потреблението на храни (еквивалент на ДДС) и въвеждане на забрана за корпоративни дарения и такива от политически организации като част от условията за присъединяване към коалицията. 

Двете партии ще създадат консултативен орган за изпълнение на коалиционното споразумение. Като част от управляващия блок, ПЯВ ще участва в предварителни дискусии по правителствени законопроекти, като Йошимура заяви, че целта е политиките да се въплътят в действие, а не да се търсят места в кабинета.

 

 

/НС/

Свързани новини

14.10.2025 18:08

Киодо: Очаква се японският парламент да избере новия премиер на 21 октомври

Правителството и управляващата Либерал-демократическа партия в Япония правят последни приготовления за избора на следващия премиер на страната на 21 октомври, предаде японската новинарска агенция Киодо.
10.10.2025 12:20

Санае Такаичи определи разпадането на правителствената коалиция в Япония като "достойно за съжаление"

Новата лидерка на по-големия партньор в управляващата коалиция в Япония - Либерално-демократическа партия, Санае Такаичи определи като "достойно за съжаление" разпадането на коалицията след напускането на малката центристка партия "Комейто", предаде Франс прес.
07.10.2025 11:35

Председателят на японската Либерално-демократическа партия Санае Такаичи избра бившия премиер Таро Асо за зам.-председател на формацията

Санае Такаичи, която се очаква да стане следващия министър-председател на Япония избра бившия премиер на страната и уважавана партийна личност Таро Асо за вицепредседател на управляващата либералнодемократическа партия, предаде Ройтерс. Анализатори
22.09.2025 05:59

Японската управляваща партия започна процедурата по избиране на нов лидер

Управляващата в Япония Либерално-демократическа партия (ЛДП) започна кампанията за избиране на нов лидер, който ще наследи оттеглящия се премиер Шигеру Ишиба, като петима кандидати ще се състезават за поста, предадоха Киодо и Асошиейтед прес. Според
09.09.2025 10:59

Петима политици ще си оспорват лидерството на японската Либерално-демократическа партия

Бившата министърка на икономическата стабилност на Япония Санае Такаичи, дългогодишен политик от Либерално-демократическата партия (ЛДП) и фискален гълъб, реши да се кандидатира за лидер на партията след оставката на премиера Шигеру Ишиба заради

Към 14:18 на 20.10.2025 Новините от днес

