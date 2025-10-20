Либерално-демократическата партия и Партията на японското възстановяване сключиха коалиционно споразумение

Управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) и опозиционната Партия на японското възстановяване (ПЯВ) подписаха днес коалиционно споразумение, като лидерът на ЛДП Санае Такаичи почти сигурно ще стане първата жена министър-председател в историята на Япония, предаде японската новинарска агенция Киодо.

ЛДП ще формира правителство на малцинството, като ще си сътрудничи с ПЯВ, известна още като "Нипон Ишин", а не с традиционния си партньор - партията "Комейто", която по-рано този месец прекрати своето продължило 26 години партньорство с ЛДП. Киодо определя това като историческа промяна на политичейския пейзаж в Япония.

Преди преговорите между двете партии за подписване на коалиционно споразумение, ПЯВ реши на среща на своите депутати да подкрепи Такаичи на парламентарното гласуване утре за избор на следващ министър-председател, който да наследи Шигеру Ишиба. На 4 октомври Такаичи спечели изборите за председател на ЛДП на балотаж, като победи земеделския министър Шинджиро Коидзуми.

По-рано днес лидерът на ПЯВ Хирофуми Йошимура заяви пред репортери в Осака, че е съобщил официално на Такаичи в телефонен разговор намерението на партията си да сключи коалиционно споразумение с ЛДП, като е казал: "Нека заедно движим Япония напред".

Въпреки че коалицията между ЛДП и ПЯВ няма да успее да събере необходимото мнозинство в 465-членна Камара на представителите (долната камара на японския парламент), Такаичи, известна като твърд консерватор, със сигурност ще спечели гласуването за премиер, тъй като е малко вероятно останалите партии да се обединят зад общ кандидат.

Фумитаке Фуджита, съпредседател на ПЯВ, заяви на пресконференция, че партията, която се стреми да намали броя на местата в парламента, е постигнала споразумение с ЛДП за внасяне на законопроект за намаляване на броя на местата в Камарата на представителите с 10 процента по време утрешната извънредна парламентарна сесия, която ще продължи до 17 декември.

Двете партии потвърдиха също така, че ЛДП ще се стреми да реализира предложенията на ПЯВ за временно премахване на данъка върху потреблението на храни (еквивалент на ДДС) и въвеждане на забрана за корпоративни дарения и такива от политически организации като част от условията за присъединяване към коалицията.

Двете партии ще създадат консултативен орган за изпълнение на коалиционното споразумение. Като част от управляващия блок, ПЯВ ще участва в предварителни дискусии по правителствени законопроекти, като Йошимура заяви, че целта е политиките да се въплътят в действие, а не да се търсят места в кабинета.