Либерално-демократичната партия и Партията на японското възстановяване ще сключат коалиционно споразумение

Управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) и опозиционната Партия на японското възстановяване (ПЯВ) се споразумяха да формират коалиция, като ПЯВ ще предлага подкрепа извън правителството, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на високопоставени представители и на двете партии.

Очаква се лидерът на ПЯВ Хирофуми Йошимура и този на ЛДП Санае Такаичи да подпишат коалиционното споразумение още утре. Решението бележи нова фаза в японската политическа сцена, след като консервативната будистка партия „Комейто“ се оттегли от продължилия си 26 години съюз с либералдемократите.

АП отбелязва, че сега, когато ПЯВ планира да подкрепи Такаичи, която беше избрана за председател на ЛДП в началото на месеца, на гласуването в парламента във вторник за избор на следващ министър-председател, тя гарантирано ще заеме поста.

Но тя е изправена пред труден път да прокара на своите предимно консервативни политики, тъй като правителството ѝ все пак няма да получи мнозинство от 233 гласа във влиятелната 465-членна Камара на представителите, дори след обединяването на силите между ЛДП и ПЯВ.

Такаичи и Йошимура, който е и губернатор на Осака, обещаха в сряда да започнат политически преговори с възможност за създаване на ново правителство. Двамата са се съгласили да намалят данъка върху потреблението на храни (еквивалент на ДДС) до нула от сегашното десетпроцентово ниво и за премахване на корпоративните и организационните дарения. ЛДП също така прие искането на ПЯВ за намаляване на броя на местата в законодателния орган, като двете партии планират да внесат свързан законопроект на извънредната парламентарна сесия, която ще бъде свикана във вторник.

Двете партии ще създадат консултативен орган за изпълнение на коалиционното споразумение. Като част от управляващия блок, ПЯВ ще участва в предварителни дискусии по правителствени законопроекти, като Йошимура заяви, че целта е политиките да се въплътят в действие, а не да се търсят места в кабинета.

В долната камара на парламента ЛДП държи 196 места, основната опозиционна Конституционна демократическа партия на Япония - 148, ПЯВ - 35, а „Комейто“ - 24.