Ройтерс: Японският парламент ще избере утре нов министър-председател - как ще се разпределят гласовете за Санае Такаичи?

Лидерът на управляващата Либерално-демократическата партия (ЛДП) Санае Такаичи, изглежда, ще стане първата жена министър-председател на Япония, след като опозиционната Партия на японското възстановяване (ПЯВ), известна още като "Нипон Ишин", заяви, че е готова да подкрепи избора ѝ за премиер.

Японският парламент ще избере утре следващия министър-председател. Агенция Ройтерс обобщава как биха могли да се разпределят гласовете за Такаичи.

Каква е процедурата при гласуването

Всеки кандидат, който спечели просто мнозинство от гласовете, подадени от Камарата на представителите и Камарата на съветниците (долната и горната камара на японския парламент), ще бъде избран за министър-председател. Ако обаче никой не получи просто мнозинство, ще се произведе втори тур между двамата кандидати с най-голяма подкрепа в първия тур, а в него победител е кандидатът с повече гласове, дори и да не е получил мнозинство.

Ако има несъгласие между двете камари, изборът на долната камара има предимство.

От какво се нуждае Такаичи, за да спечели

ЛДП разполага с 196 места в 465-местната Камара на представителите, което е далеч от необходимите за просто мнозинство 233 места. С подкрепата на ПЯВ общият им брой се увеличава до 231 места. За да събере двата оставащи гласа, ЛДП е поискала сътрудничеството на по-малки нови партии.

Пътят на Такаичи като приемник на премиерския пост от Шигеру Ишиба изглеждаше почти сигурен, след като тя спечели изборите за председател на ЛДП по-рано този месец, но тогава традиционния партньор - партията "Комейто" реши да прекрати своето продължило 26 години партньорство с ЛДП, което доведе до множество проговори, които в крайна сметка доведоха до коалиционното споразумение на ЛДП с ПЯВ.

Миналата година Ишиба победи лидера на Конституционната демократическа партия (КДП) на втория тур на изборите за премиер, въпреки че коалицията между ЛДП и "Комейто" не разполагаше с мнозинство, тъй като някои опозиционни партии се придържаха към гласуване за лидерите си, което доведе до голям брой невалидни гласове.

Други кандидати

КДП - най-голямата опозиционна партия в Япония, която разполага с 148 места в Камарата на представителите - е решила да гласува за партийния си лидер Йошихико Нода, след като не успя да убеди останалите опозиционни партии да се споразумеят за единен кандидат, съобщи японската новинарска агенция Киодо.

Юичиро Тамаки – председател на опозиционната Демократична партия за хората, заяви, че неговата формация и КДП имат значителни различия по въпроси като ядрената енергетика и сигурността, което затруднява сформирането на коалиция. (БТА)

(Превод от английски: Симеон Томов)