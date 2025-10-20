Подробно търсене
СПРАВКА

Ройтерс: Японският парламент ще избере утре нов министър-председател - как ще се разпределят гласовете за Санае Такаичи?

Агенция Ройтерс
Ройтерс: Японският парламент ще избере утре нов министър-председател - как ще се разпределят гласовете за Санае Такаичи?
Ройтерс: Японският парламент ще избере утре нов министър-председател - как ще се разпределят гласовете за Санае Такаичи?
Лидерът на управляващата в Япония Либерално-демократическа партия Санае Такаичи има всички изгледи да бъде избрана утре за първата жена министър-председател в историята на страната. Снимка: АП/Keisuke Hosojima
Токио ,  
20.10.2025 15:31
 (БТА)

Лидерът на управляващата Либерално-демократическата партия (ЛДП) Санае Такаичи, изглежда, ще стане първата жена министър-председател на Япония, след като опозиционната Партия на японското възстановяване (ПЯВ), известна още като "Нипон Ишин", заяви, че е готова да подкрепи избора ѝ за премиер. 

Японският парламент ще избере утре следващия министър-председател. Агенция Ройтерс обобщава как биха могли да се разпределят гласовете за Такаичи. 

Каква е процедурата при гласуването 

Всеки кандидат, който спечели просто мнозинство от гласовете, подадени от Камарата на представителите и Камарата на съветниците (долната и горната камара на японския парламент), ще бъде избран за министър-председател. Ако обаче никой не получи просто мнозинство, ще се произведе втори тур между двамата кандидати с най-голяма подкрепа в първия тур, а в него победител е кандидатът с повече гласове, дори и да не е получил мнозинство. 

Ако има несъгласие между двете камари, изборът на долната камара има предимство. 

От какво се нуждае Такаичи, за да спечели 

ЛДП разполага с 196 места в 465-местната Камара на представителите, което е далеч от необходимите за просто мнозинство 233 места. С подкрепата на ПЯВ общият им брой се увеличава до 231 места. За да събере двата оставащи гласа, ЛДП е поискала сътрудничеството на по-малки нови партии. 

Пътят на Такаичи като приемник на премиерския пост от Шигеру Ишиба изглеждаше почти сигурен, след като тя спечели изборите за председател на ЛДП по-рано този месец, но тогава традиционния партньор - партията "Комейто" реши да прекрати своето продължило 26 години партньорство с ЛДП, което доведе до множество проговори, които в крайна сметка доведоха до коалиционното споразумение на ЛДП с ПЯВ. 

Миналата година Ишиба победи лидера на Конституционната демократическа партия (КДП) на втория тур на изборите за премиер, въпреки че коалицията между ЛДП и "Комейто" не разполагаше с мнозинство, тъй като някои опозиционни партии се придържаха към гласуване за лидерите си, което доведе до голям брой невалидни гласове. 

Други кандидати 

КДП - най-голямата опозиционна партия в Япония, която разполага с 148 места в Камарата на представителите - е решила да гласува за партийния си лидер Йошихико Нода, след като не успя да убеди останалите опозиционни партии да се споразумеят за единен кандидат, съобщи японската новинарска агенция Киодо. 

Юичиро Тамаки – председател на опозиционната Демократична партия за хората, заяви, че неговата формация и КДП имат значителни различия по въпроси като ядрената енергетика и сигурността, което затруднява сформирането на коалиция.  (БТА)

(Превод от английски: Симеон Томов)

 

/НС/

Свързани новини

19.10.2025 07:48

Либерално-демократичната партия и Партията на японското възстановяване ще сключат коалиционно споразумение

Управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) и опозиционната Партия на японското възстановяване (ПЯВ) се споразумяха да формират коалиция, като ПЯВ ще предлага подкрепа извън правителството, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на
18.10.2025 12:52

Лидерката на японската управляваща партия се доближи до премиерския пост благодарение на разцепление в опозицията

Наскоро избраната лидерка на управляващата в Япония Либерално-декратическа партия (ЛДП) Санае Такаичи се доближи до поста на министър-председател, тъй като в опозиционния блок настъпи разделение, информира японската новинарска агенция
14.10.2025 18:08

Киодо: Очаква се японският парламент да избере новия премиер на 21 октомври

Правителството и управляващата Либерал-демократическа партия в Япония правят последни приготовления за избора на следващия премиер на страната на 21 октомври, предаде японската новинарска агенция Киодо.
10.10.2025 12:20

Санае Такаичи определи разпадането на правителствената коалиция в Япония като "достойно за съжаление"

Новата лидерка на по-големия партньор в управляващата коалиция в Япония - Либерално-демократическа партия, Санае Такаичи определи като "достойно за съжаление" разпадането на коалицията след напускането на малката центристка партия "Комейто", предаде Франс прес.
07.10.2025 11:35

Председателят на японската Либерално-демократическа партия Санае Такаичи избра бившия премиер Таро Асо за зам.-председател на формацията

Санае Такаичи, която се очаква да стане следващия министър-председател на Япония избра бившия премиер на страната и уважавана партийна личност Таро Асо за вицепредседател на управляващата либералнодемократическа партия, предаде Ройтерс. Анализатори

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:50 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация