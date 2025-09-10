Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова Катар да експулсира или да съди "терористите", намиращи се на негова територия, ден след израелските удари в Доха срещу лидерите на палестинското ислямистко движение "Хамас", предадоха Франс прес и ДПА.

"Казвам на Катар и на всички нации, които приютяват терористи: трябва да ги експулсирате или да ги съдите. Защото ако не го направите, ние ще го направим", заяви Нетаняху във видеообръщение, разпространено от кабинета му.

Нетаняху заяви, че атаките са били насочени срещу организаторите на кланетата в Израел на 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа.

Премиерът обвини Катар, че предоставя на лидерите на "Хамас" убежище, финансиране и луксозни вили.

Коментарите бяха направени, след като израелската армия уби шестима души при внезапни удари в жилищен район на Доха, което разгневи Катар и предизвика необичайни критики към Израел от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Сред жертвите бяха синът на Халил ах Хая, най-влиятелната фигура на ислямисткото движение в чужбина, и неговият шеф на кабинета. Ах Хая, който оглавява делегацията на "Хамас" в преговорите за прекратяване на огъня, е оцелял, съобщи групата.

Атаката предизвика международно осъждане от арабските държави, Китай и европейските лидери.

Но Израел затвърди позицията си, като в сряда министърът на отбраната Израел Кац заяви в "Екс", че "политиката на страната относно сигурността е ясна".

"Дългата ръка на Израел ще действа срещу враговете му навсякъде", подчерта той. "Няма място, където да се скрият".

Той отново заплаши "Хамас" с унищожение и предупреди, че ивицата Газа ще бъде опустошена, ако ислямисткото движение не приеме условията на Израел за прекратяване на войната. Израел изисква преди всичко освобождаването на всички заложници и разоръжаването на ислямистката организация, припомня ДПА.

Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и "Хамас" в конфликта в Газа от почти две години. Преговорите за прекратяване на огъня са в застой от месеци.

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви в интервю за Си Ен Ен, че обсъжда с регионалните партньори отговор на израелската атака срещу Доха, отбелязва Ройтерс. Очаква се в близко бъдеще да се състои среща на върха в Доха, посветена на тези дискусии, добави той, без да посочи конкретна дата.