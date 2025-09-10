Подробно търсене

Асен Георгиев
Нетаняху призова Катар да експулсира или да съди "терористите", намиращи се на негова територия
Разрушения след израелските удари по комплекс в Доха. Снимка: АП/Jon Gambrell
Йерусалим,  
10.09.2025 21:34 | ОБНОВЕНА 10.09.2025 23:02
 (БТА)
Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова Катар да експулсира или да съди "терористите", намиращи се на негова територия, ден след израелските удари в Доха срещу лидерите на палестинското ислямистко движение "Хамас", предадоха Франс прес и ДПА.

"Казвам на Катар и на всички нации, които приютяват терористи: трябва да ги експулсирате или да ги съдите. Защото ако не го направите, ние ще го направим", заяви Нетаняху във видеообръщение, разпространено от кабинета му.

Нетаняху заяви, че атаките са били насочени срещу организаторите на кланетата в Израел на 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа.

Премиерът обвини Катар, че предоставя на лидерите на "Хамас" убежище, финансиране и луксозни вили.

Коментарите бяха направени, след като израелската армия уби шестима души при внезапни удари в жилищен район на Доха, което разгневи Катар и предизвика необичайни критики към Израел от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Сред жертвите бяха синът на Халил ах Хая, най-влиятелната фигура на ислямисткото движение в чужбина, и неговият шеф на кабинета. Ах Хая, който оглавява делегацията на "Хамас" в преговорите за прекратяване на огъня, е оцелял, съобщи групата.

Атаката предизвика международно осъждане от арабските държави, Китай и европейските лидери.

Но Израел затвърди позицията си, като в сряда министърът на отбраната Израел Кац заяви в "Екс", че "политиката на страната относно сигурността е ясна".

"Дългата ръка на Израел ще действа срещу враговете му навсякъде", подчерта той. "Няма място, където да се скрият".

Той отново заплаши "Хамас" с унищожение и предупреди, че ивицата Газа ще бъде опустошена, ако ислямисткото движение не приеме условията на Израел за прекратяване на войната. Израел изисква преди всичко освобождаването на всички заложници и разоръжаването на ислямистката организация, припомня ДПА.

Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и "Хамас" в конфликта в Газа от почти две години. Преговорите за прекратяване на огъня са в застой от месеци.

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви в интервю за Си Ен Ен, че обсъжда с регионалните партньори отговор на израелската атака срещу Доха, отбелязва Ройтерс. Очаква се в близко бъдеще да се състои среща на върха в Доха, посветена на тези дискусии, добави той, без да посочи конкретна дата.

Свързани новини

10.09.2025 17:33

Президентът Румен Радев изрази безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток в телефонен разговор с емира на Катар

Президентът Румен Радев подчерта в телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим Бин Хамад ал-Тани значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма, като изрази същевременно безпокойството си от ескалацията на напрежение в
10.09.2025 13:47

Израелски дипломат заяви, че лидерите на „Хамас“ ще бъдат ликвидирани следващия път, ако са оцелели след атаката в Доха

Ако Израел не е успял да ликвидира ръководството на палестинското движение „Хамас“ по време на вчерашния въздушен удар в Катар, то ще успее следващия път, заяви посланикът на Израел в САЩ Йехиел Лайтер след операцията, което предизвиква
10.09.2025 13:30

Израел ще държи под прицел враговете си навсякъде, заяви израелският министър на отбраната

Израелският министър на отбраната Израел Кац оправда атаката срещу лидерите на "Хамас" в Катар, като заяви, че еврейската държава ще атакува враговете си, независимо къде може да се намират те, предаде ДПА. Израелският удар срещу лидерите на
10.09.2025 10:40

Словения осъди израелското нападение в Доха

Словения категорично осъжда израелското нападение в Доха, написа словенското Министерство на външните работи в профила си в социалната мрежа Екс, след като Израел извърши вчера нападение срещу ръководството на Хамас в катарската столица Доха.
10.09.2025 10:14

КАБАР: Президентът на Киргизстан осъди ракетните удари в Доха

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров осъди вчерашните ракетни удари в Доха, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР. „Тези действия нарушават принципите на международното право и Устава на ООН, а също така подкопават териториалната цялост и
10.09.2025 08:47

Петролът поскъпва след атаката на Израел срещу цели на Хамас в Катар

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, тъй като нападението на Израел срещу цели на Хамас в Катар засили опасенията за засилване на геополитическото напрежение в Близкия изток, което може да наруши доставките, предаде
09.09.2025 23:57

Катар каза пред ООН, че няма да толерира "безразсъдното поведение на Израел"

Катар каза днес пред Съвета за сигурност на ООН, че "няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и продължаващото нарушаване на регионалната сигурност", след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Доха, предаде Ройтерс.
09.09.2025 23:45

Тръмп каза, че решението за удара в Катар е било взето единствено от Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на републиканския лидер в социалните мрежи.
09.09.2025 23:13

Президентът на Турция и шейхът на Катар са обсъдили общи стъпки в отговор на нападението в Доха

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с държавния глава на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани във връзка с нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Доха, след което палестинското ислямистко движение обяви, че са загинали негови членове.
09.09.2025 22:20

Ердоган след нападението в Доха: Ще продължим да отстояваме свободата на палестинския народ

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира в своя Фейсбук профил нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Доха, след което въоръжената палестинската групировка обяви, че са загинали петима нейни членове. Според Ердоган нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Катар още веднъж е показало целта на правителството на Нетаняху да задълбочи конфликта и нестабилността.
09.09.2025 20:51

Семействата на израелските заложници в Газа се опасяват за сигурността им след израелския удар срещу "Хамас“ в Доха

Роднините на израелците, държани като заложници от "Хамас“ в ивицата Газа, изразиха сериозно притеснение след израелския удар срещу ръководството на радикалната палестинска групировка в столицата на Катар днес, предаде ДПА.
09.09.2025 20:37

Британският премиер Стармър осъди израелските удари в Катар

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър осъди днес израелските удари в Катар, насочени срещу пребиваващи там висши ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс. Премиерът отбеляза, че с тези действия израелската армия рискува да повиши напрежението в региона.
09.09.2025 18:25

Турция определи атаката на Израел в Катар като желание за продължаване на войната в Газа

Турция осъди нападението на Израел в Катар, което беше извършено по време на преговори с делегация на "Хамас".  „Вземането на прицел на делегацията на "Хамас" по време на преговорите за прекратяване на огъня показва, че целта на Израел не е

