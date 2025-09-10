Президентът Румен Радев изрази безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток в телефонен разговор с емира на Катар

Президентът Румен Радев подчерта в телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим Бин Хамад ал-Тани значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма, като изрази същевременно безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток вследствие на нанесения от Държавата Израел въздушен удар в столицата на Катар Доха. Радев допълни, че на територията на катарската столица живеят и работят стотици наши сънародници, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът изрази надежда за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в Близкия изток и недопускане на разширяването на териториалния обхват на конфликта, който застрашава международния мир и сигурност.

Румен Радев отново изрази признателността си за личната ангажираност на емира на Катар шейх Тамим Бин Хамад Ал-Тани за освобождаването на капитана и помощник-капитана на кораба „Галакси Лидер“.

Вчера Израел обяви, че се е опитал да атакува представители на "Хамас" в Катар, предаде Ройтерс, като се позова на израелското армейско радио.

Катарската телевизия "Ал Джазира", която цитира представители на радикалната палестинска групировка, уточни, че става въпрос за преговарящите за спиране на огъня.

Израелските медии цитираха високопоставен израелски представител, който заяви, че цел на нападението са били върховните лидери на "Хамас", включително ръководителят ѝ за ивицата Газа - Халил ал Хая.

От своя страна Катар заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че "няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и продължаващото нарушаване на регионалната сигурност", след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Доха, предаде Ройтерс.