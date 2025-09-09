Тръмп каза, че решението за удара в Катар е било взето единствено от Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на републиканския лидер в социалните мрежи.

"Едностранното бомбардиране на Катар, суверенна държава и близък съюзник на САЩ, която работи много усилено и смело поема рискове заедно с нас, за да посредничи за мир, не допринася за целите на Израел или Америка", написа Тръмп.

"Въпреки това елиминирането на палестинското ислямистко движение "Хамас", което се е облагодетелствало от мизерията на хората, живеещи в Газа, е достойна цел", добави американският президент.