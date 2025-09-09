Подробно търсене

Тръмп каза, че решението за удара в Катар е било взето единствено от Нетаняху

Светослав Танчев
Тръмп каза, че решението за удара в Катар е било взето единствено от Нетаняху
Тръмп каза, че решението за удара в Катар е било взето единствено от Нетаняху
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
09.09.2025 23:45
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на републиканския лидер в социалните мрежи.

"Едностранното бомбардиране на Катар, суверенна държава и близък съюзник на САЩ, която работи много усилено и смело поема рискове заедно с нас, за да посредничи за мир, не допринася за целите на Израел или Америка", написа Тръмп.

"Въпреки това елиминирането на палестинското ислямистко движение "Хамас", което се е облагодетелствало от мизерията на хората, живеещи в Газа, е достойна цел", добави американският президент.

/СХТ/

Свързани новини

10.09.2025 00:23

Германският канцлер осъди израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на "Хамас" в телефонен разговор с емира на Катар

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди снощи израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Катар, предаде ДПА.
09.09.2025 23:57

Катар каза пред ООН, че няма да толерира "безразсъдното поведение на Израел"

Катар каза днес пред Съвета за сигурност на ООН, че "няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и продължаващото нарушаване на регионалната сигурност", след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Доха, предаде Ройтерс.
09.09.2025 21:50

Тръмп разпоредил на специалния си пратеник Уиткоф да предупреди Катар за израелската атака, обяви Белият дом; Доха каза, че обаждането е било след експлозиите

Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, като преди нея е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящото нападение, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.
09.09.2025 20:37

Британският премиер Стармър осъди израелските удари в Катар

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър осъди днес израелските удари в Катар, насочени срещу пребиваващи там висши ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс. Премиерът отбеляза, че с тези действия израелската армия рискува да повиши напрежението в региона.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:53 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация