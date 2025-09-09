Британският премиер Стармър осъди израелските удари в Катар

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър осъди днес израелските удари в Катар, насочени срещу пребиваващи там висши ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс. Премиерът отбеляза, че с тези действия израелската армия рискува да повиши напрежението в региона.

"Осъждам израелските удари в Доха, които засягат суверенитета на Катар и създават опасност от нова ескалация на напрежението в целия регион", написа лидерът на Лейбъристката партия в социалната мрежа "Екс".

"Първостепенната цел трябва да бъде незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците и огромен приток на хуманитарна помощ в ивицата Газа. Това е еднственият път към дълготраен мир", добави британският премиер.