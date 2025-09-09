Подробно търсене

Британският премиер Стармър осъди израелските удари в Катар

Владимир Арангелов
Британският премиер Стармър осъди израелските удари в Катар
Британският премиер Стармър осъди израелските удари в Катар
Британският премиер Киър Стармър. Снимка: АП/Toby Melville
Лондон,  
09.09.2025 20:37
 (БТА)
Етикети

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър осъди днес израелските удари в Катар, насочени срещу пребиваващи там висши ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс. Премиерът отбеляза, че с тези действия израелската армия рискува да повиши напрежението в региона.

"Осъждам израелските удари в Доха, които засягат суверенитета на Катар и създават опасност от нова ескалация на напрежението в целия регион", написа лидерът на Лейбъристката партия в социалната мрежа "Екс".

"Първостепенната цел трябва да бъде незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците и огромен приток на хуманитарна помощ в ивицата Газа. Това е еднственият път към дълготраен мир", добави британският премиер.

 

 

/ИТ/

Свързани новини

09.09.2025 21:35

"Хамас" обяви петима свои членове за загинали при израелската атака в Доха

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" днес заяви, че при израелската атака в Доха са убити петима нейни членове, включително синът на живеещия в изгнание лидер на "Хамас" за ивицата Газа Халил ал Хая, предаде Ройтерс.
09.09.2025 19:09

Великобритания преценява, че действията на Израел в Газа не са геноцид, се казва в писмо на британските власти

Великобритания е преценила, че Израел не извършва геноцид срещу палестинците в ивицата Газа, но разкритикува "обсолютно ужасяващото“ страдание на цивилните там, пише в писмо на правителството преди срещата на премиера Киър Стармър с израелския президент Ицхак Херцог, предаде Ройтерс.
09.09.2025 18:25

Турция определи атаката на Израел в Катар като желание за продължаване на войната в Газа

Турция осъди нападението на Израел в Катар, което беше извършено по време на преговори с делегация на "Хамас".  „Вземането на прицел на делегацията на "Хамас" по време на преговорите за прекратяване на огъня показва, че целта на Израел не е

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:49 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация