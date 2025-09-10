Германският канцлер осъди израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на "Хамас" в телефонен разговор с емира на Катар

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди снощи израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Катар, предаде ДПА.

В телефонен разговор с катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани канцлерът на Германия определи нарушението на суверенитета и териториалната цялост на Катар в резултат на израелската атака като "неприемливо", съобщи правителственият говорител Щефан Корнелиус.

В същото време германският канцлер похвали посредническите усилия на Катар за постигането на примирие в ивицата Газа и освобождаването на израелските заложници.

Мерц предупреди, че не трябва да се допусне войната да се разпространи в по-широкия регион на Близкия изток.