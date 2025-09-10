Германският канцлер осъди израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на "Хамас" в телефонен разговор с емира на Катар

site.btaГерманският канцлер осъди израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на "Хамас" в телефонен разговор с емира на Катар
Германският канцлер Фридрих Мерц осъди снощи израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Катар, предаде ДПА.
В телефонен разговор с катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани канцлерът на Германия определи нарушението на суверенитета и териториалната цялост на Катар в резултат на израелската атака като "неприемливо", съобщи правителственият говорител Щефан Корнелиус.
В същото време германският канцлер похвали посредническите усилия на Катар за постигането на примирие в ивицата Газа и освобождаването на израелските заложници.
Мерц предупреди, че не трябва да се допусне войната да се разпространи в по-широкия регион на Близкия изток.
/СХТ/
