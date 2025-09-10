Подробно търсене

Германският канцлер осъди израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на "Хамас" в телефонен разговор с емира на Катар

Светослав Танчев
Германският канцлер Фридрих Мерц. Снимка: AP/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
10.09.2025 00:23
 (БТА)
Германският канцлер Фридрих Мерц осъди снощи израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Катар, предаде ДПА.

В телефонен разговор с катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани канцлерът на Германия определи нарушението на суверенитета и териториалната цялост на Катар в резултат на израелската атака като "неприемливо", съобщи правителственият говорител Щефан Корнелиус.

В същото време германският канцлер похвали посредническите усилия на Катар за постигането на примирие в ивицата Газа и освобождаването на израелските заложници.

Мерц предупреди, че не трябва да се допусне войната да се разпространи в по-широкия регион на Близкия изток.

09.09.2025 23:57

Катар каза пред ООН, че няма да толерира "безразсъдното поведение на Израел"

Катар каза днес пред Съвета за сигурност на ООН, че "няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и продължаващото нарушаване на регионалната сигурност", след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Доха, предаде Ройтерс.
09.09.2025 23:45

Тръмп каза, че решението за удара в Катар е било взето единствено от Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на републиканския лидер в социалните мрежи.
09.09.2025 23:13

Президентът на Турция и шейхът на Катар са обсъдили общи стъпки в отговор на нападението в Доха

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с държавния глава на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани във връзка с нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Доха, след което палестинското ислямистко движение обяви, че са загинали негови членове.
09.09.2025 22:20

Ердоган след нападението в Доха: Ще продължим да отстояваме свободата на палестинския народ

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира в своя Фейсбук профил нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Доха, след което въоръжената палестинската групировка обяви, че са загинали петима нейни членове. Според Ердоган нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Катар още веднъж е показало целта на правителството на Нетаняху да задълбочи конфликта и нестабилността.
09.09.2025 21:50

Тръмп разпоредил на специалния си пратеник Уиткоф да предупреди Катар за израелската атака, обяви Белият дом; Доха каза, че обаждането е било след експлозиите

Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, като преди нея е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящото нападение, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.
09.09.2025 20:37

Британският премиер Стармър осъди израелските удари в Катар

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър осъди днес израелските удари в Катар, насочени срещу пребиваващи там висши ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс. Премиерът отбеляза, че с тези действия израелската армия рискува да повиши напрежението в региона.

