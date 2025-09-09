Подробно търсене

Ердоган след нападението в Доха: Ще продължим да отстояваме свободата на палестинския народ

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Ердоган след нападението в Доха: Ще продължим да отстояваме свободата на палестинския народ
Ердоган след нападението в Доха: Ще продължим да отстояваме свободата на палестинския народ
Снимка: AP/Markus Schreiber
Анкара,  
09.09.2025 22:20
 (БТА)
Етикети

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира в своя Фейсбук профил нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Доха, след което въоръжената палестинската групировка обяви, че са загинали петима нейни членове. Според Ердоган нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Катар още веднъж е показало целта на правителството на Нетаняху да задълбочи конфликта и нестабилността. 

"Целта на това нападение, което нарушава международното право и суверенитета на братски Катар, са мирът и сигурността. Осъждам това нападение", написа Ердоган.

Турският президент увери палестинците и катарците, че страната му е до тях с всички свои възможности. 

"Тези, които се опитват да превърнат тероризма в държавна политика, никога няма да постигнат своята цел", категоричен беше Ердоган. Той подчерта, че Турция ще запази твърдата си и решителна позиция срещу действията на Израел, обвинявайки за пореден път държавата, че иска да повлече целия регион към бедствие заедно със себе си. 

"Каквото и да ни струва, ще продължим да отстояваме мира, международното право и свободата на палестинския народ", заключи Ердоган.

/ИТ/

Свързани новини

09.09.2025 18:25

Турция определи атаката на Израел в Катар като желание за продължаване на войната в Газа

Турция осъди нападението на Израел в Катар, което беше извършено по време на преговори с делегация на "Хамас".  „Вземането на прицел на делегацията на "Хамас" по време на преговорите за прекратяване на огъня показва, че целта на Израел не е

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:20 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация