Турция определи атаката на Израел в Катар като желание за продължаване на войната в Газа

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Снимка: UGC via AP
Анкара,  
09.09.2025 18:25
 (БТА)
Турция осъди нападението на Израел в Катар, което беше извършено по време на преговори с делегация на "Хамас". 

„Вземането на прицел на делегацията на "Хамас" по време на преговорите за прекратяване на огъня показва, че целта на Израел не е постигане на мир, а продължаване на войната“, гласи официалната позиция на Министерството на външните работи на Турция. 

Според съобщението "Израел добавя към списъка си на държавите, които е взел на прицел, и посредника при преговорите за прекратяване на огъня в лицето на Катар". 

„Тази ситуация е ясно доказателство, затова че Израел е приел завземането на региона и тероризма за държавна политика“, пише в официалната позиция на Анкара, която заявява, че е до Катар при атаката, която Турция определя като "посегателство срещу суверенитета и сигурността". 

„Повтаряме призива си към международната общност да окаже натиск върху Израел, за да прекрати продължаващата си агресия в Палестина и региона“, заявяват още от Министерството на външните работи на Турция. 

