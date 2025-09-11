"Трудна" среща се е състояла между британския премиер Киър Стармър и президента на Израел Ицхак Херцог, съобщава Ройтерс

"Трудна", по думите на президента на Израел Ицхак Херцог, е била срещата му в Лондон с британския премиер Киър Стармър, съобщава агенция Ройтерс.

Британският премиер Киър Стармър е подчертал на срещата „огромната си тревога“ за случващото се в Газа и е призовал Израел да промени курса, предаде агенцията, като се позова на канцеларията на британския премиер.

Говорител на „Даунинг стрийт“ (улицата в Лондон, където се намира канцеларията на британския премиер) съобщи, че Стармър е казал вчера на Херцог, че Израел „трябва да спре изкуствено предизвиквания глад като допусне хуманитарна помощ и прекрати военните си операции“.

Стармър е казал също на Херцог, че Великобритания и Израел са дългогодишни съюзници и трябва да продължат да работят за осигуряването на траен мир и по-добро бъдеще както за израелците, така и за палестинския народ.

Срещата между Стармър и Херцог се състоя един ден, след като Израел разшири атаките си срещу палестинската групировка „Хамас“, предприемйки въздушен удар в Доха – столицата на Катар, който е съюзник на Великобритания в Близкия изток. Стармър осъди нападението, припомня Ройтерс.

Израел бе разгневен от плановете на Великобритания да се присъедини към няколко други западни страни, сред които Франция и Канада, в признаването на палестинска държава по-късно този месец. Лондон обяви, че ще направи това, ако Израел не изпълни определени условия, сред които прекратяване на огъня в Газа, припомня агенцията.

„Бяха казани неща, които бяха силни и тежки“, заяви Ицхак Херцог след събитие на неправителствената организация „Чатъм хаус“. Президентът на Израел допълни, че съюзници като Израел и Великобритания могат да спорят, защото и двете страни са демокрации.

По думите на Херцог плановете на Стармър относно палестинска държава и неговите позиции за хуманитарната помощ за Газа са били в основата на разногласията. Той посочи, че е поканил британското правителство на посещение в Израел, за да се запознае на място със ситуацията.

Киър Стармър и Ицхак Херцог бързо си стиснаха ръцете преди да влязат за срещата на „Даунинг стрийт“ без да се усмихнат, отбелязва Ройтерс.