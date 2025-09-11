УАМ: Президентът на ОАЕ и султанът на Оман обсъдиха двустранните отношения и регионалното развитие

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян (вляво) и султанът на Оман - Хайсам бин Тарик Ал Саид. Снимка: УАМ
Абу Даби,  
11.09.2025 23:56
 (БТА)
Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян проведе разговори със султана на Оман - Хайсам бин Тарик Ал Саид, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ.  Двамата монарси са обсъдили братските връзки между двете страни и са проучили начините за задълбочаване на сътрудничеството по начин, който служи на общите интереси и подкрепя стремежите им за по-нататъшен напредък и просперитет.

Срещата се проведе при братското посещение на Ал Нахян в Оман, по време на което султан Хайсам Ал Саид прие и придружаващата го делегация.

По време на срещата си в двореца Ал Хосн в оманския град Салала, домакинът приветства държавния глава на ОАЕ. Двамата лидери размениха сърдечни думи, които отразяват дълбочината на историческите връзки между техните страни и народи.

Те разгледаха развиващите се двустранни отношения и значителния напредък в различни области на сътрудничество. И двете страни потвърдиха отново общия си ангажимент за по-нататъшно укрепване на тези връзки по начини, които служат на интересите на двете страни и подкрепят стремежите на техните народи.

Двамата лидери обсъдиха и последнитте събития в региона, включително израелските въздушни удари в Катар. Те изразиха пълната си солидарност с Катар и подкрепата си за всички стъпки, които Доха може да предприеме, за да защити своя суверенитет, сигурност и благополучие на гражданите.

Разговорите включваха и напредъка в усилията на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ). И двамата лидери потвърдиха съвместния си ангажимент за укрепване на интеграцията на страните от Залива и подкрепа на инициативи, които допринасят за постигане на целите на ССЗ, задълбочават сътрудничеството между държавите членки и изпълняват стремежите на народите от Залива за развитие и просперитет. Те също така обмениха мнения по няколко регионални и международни въпроса от взаимен интерес.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ВД/

