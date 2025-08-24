Подробно търсене

Александър Евстатиев
Израелски ракетни удари поразиха йеменската столица Сана, съобщи телевизия на хусите
Привърженици на милициите на хусите присъстват на протест в Сана срещу политиката на САЩ и Израел, 11.07.2025 г. Снимка: АП/Osamah Abdulrahman
Кайро,  
24.08.2025 18:30
 (БТА)
Израелски удари поразиха йеменската столица Сана, съобщи телевизията на хусите Ал Масира днес - два дни след като йеменската групировка изстреля ракета към Израел, предаде Ройтерс.

Жители на Сана казват, че ударите са били насочени към райони в близост до президентския дворец, ракетни бази, петролни инсталации и електроцентрали.

В петък хусите заявиха, че са изстреляли балистична ракета към Израел. Служител на израелските военновъздушни сили заяви, че ракетата най-вероятно е носила касетъчни боеприпаси, предназначени да бъдат взривени при удар.

„Това е първият път, когато такъв вид ракета е изстреляна от Йемен“, каза служителят.

Израелските сили за отбрана потвърдиха ударите в изявление, цитирано от Франс прес.

„Израелската армия удари военна инфраструктура на терористичния режим на хусите в района на Сана, включително военен обект, разположен в президентския дворец, електроцентралите Асар и Хизаз, както и склад за гориво, всички използвани за военните дейности на терористичния режим на хусите“, се казва в изявлението на израелската армия.

Откакто започна войната на Израел в Газа срещу палестинската военизирана групировка „Хамас“ през октомври 2023 г., милициите на хусите, съюзници на Иран, предприемат атаки на кораби в Червено море, които определят като актове на солидарност с палестинците.

Хусите също така често изстрелват ракети към Израел, повечето от които биват прехванати от израелската противоракетна отбрана. В отговор, Израел удря по контролираните от хусите райони, включително ключовото пристанище Ходейда. 

