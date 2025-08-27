Израелската армия съобщи, че е прехванала поредна ракета, изстреляна от хусите

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е прехванала поредна ракета, изстреляна от хусите, предаде Франс прес.

Агенцията отбебязва, че атаката е била извършена три дни след израелските въздушни удари по обекти, свързани с групировката, в йеменската столица Сана. Те бяха нанесени в отговор на изстрелването от хусите на ракета срещу Израел.

Тази нощ сирените за въздушна тревога зазвучаха в няколко района в Израел. След това израелската армия съобщи, че е прехванала нова ракета, изстреляна от свързаната с Иран йеменска групировка.

Хусите казват, че тези атаки са в знак на солидарност с палестинците, на фона на войната в ивицата Газа. Групировката, която контролира по-голямата част от Йемен, е част от създадена от Иран антиизраелска ос, отбелязва АФП.