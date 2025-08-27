Подробно търсене

Николай Станоев
Израелската армия съобщи, че е прехванала поредна ракета, изстреляна от хусите
Израелската армия съобщи, че е прехванала поредна ракета, изстреляна от хусите
Израелски полицаи премахват част от изстреляна от хусите ракета, която е поразила къща в израелското село Мево Бейтар, близо до Йерусалим, 14 януари 2025 г. Снимка: АП/Ohad Zwigenberg
Йерусалим,  
27.08.2025 07:15
 (БТА)
Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е прехванала поредна ракета, изстреляна от хусите, предаде Франс прес.

Агенцията отбебязва, че атаката е била извършена три дни след израелските въздушни удари по обекти, свързани с групировката, в йеменската столица Сана. Те бяха нанесени в отговор на изстрелването от хусите на ракета срещу Израел.

Тази нощ сирените за въздушна тревога зазвучаха в няколко района в Израел. След това израелската армия съобщи, че е прехванала нова ракета, изстреляна от свързаната с Иран йеменска групировка.

Хусите казват, че тези атаки са в знак на солидарност с палестинците, на фона на войната в ивицата Газа. Групировката, която контролира по-голямата част от Йемен, е част от създадена от Иран антиизраелска ос, отбелязва АФП.

/АГ/

17.08.2025 17:56

Израел прехвана изстреляна от Йемен ракета, сирени за въздушна тревога бяха задействани и в Тел Авив

Израел е прехванал ракета, изстреляна днес към неговата територия от Йемен, съобщиха израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) в канала си в приложението "Телеграм“, предаде ДПА.
17.08.2025 09:49

Израел съобщи, че е нанесъл удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменските бунтовници хуси близо до столицата на Йемен

Израелската армия съобщи, че рано тази сутрин е нанесла удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменски бунтовници хуси, подкрепяни от Иран, в район южно от столицата на Йемен Сана, предаде Ройтерс.
24.10.2023 10:20

Израел срещу "Хамас": съвременна военна сила с могъщ съюзник като САЩ срещу въоръжена групировка, подкрепяна от Иран

Войната между Израел и "Хамас" изправя една срещу друга ядрена сила, въоръжена с най-съвременни оръжия и разполагаща с могъщи съюзници като Съединените щати, срещу групировка, въоръжаваща се с каквото намери, понякога дори с импровизирани ракети, и подкрепяна от Иран. На пръв поглед двете страни в конфликта са много неравностойни, особено предвид очакваната израелска сухопътна офанзива в ивицата Газа, контролирана от палестинското ислямистко движение.

Към 08:13 на 27.08.2025 Новините от днес

