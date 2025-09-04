Подробно търсене

САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изказа признателност за помощта на ОАЕ за енергийния сектор на страната

Александър Евстатиев
САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изказа признателност за помощта на ОАЕ за енергийния сектор на страната
САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изказа признателност за помощта на ОАЕ за енергийния сектор на страната
Председателят на Президентския съвет на Република Йемен д-р Рашад Мухамад ал Алими и посланикът на ОАЕ в Йемен Мохамед Хамад аp Заби. Снимка: САБА
Аден,  
04.09.2025 18:24
 (БТА)

Председателят на Президентския съвет на Република Йемен д-р Рашад Мухамад ал Алими се срещна с Мохамед Хамад аз Заби, посланика на ОАЕ в Йемен, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

На срещата посланикът предаде поздрави от президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и пожелания за сигурност, стабилност и мир за йеменския народ.

В отговор йеменският президент поздрави ръководството на ОАЕ и пожела на правителството и народа на ОАЕ напредък и просперитет. 

По време на срещата бяха обсъдени двустранните отношения и начините за тяхното укрепване, както и последните събития в Йемен и необходимата регионална и международна подкрепа за икономическите и финансовите реформи.

Йеменският президент приветства дейната роля на ОАЕ в подкрепата за легитимното управление на страната, включително икономическата и хуманитарната намеса. Той специално подчерта проектите на ОАЕ в енергийния сектор в провинциите Аден и Шабуа, които пряко са подобрили услугите за гражданите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА) 

/НС/

Свързани новини

29.08.2025 20:59

САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изрази загрижеността си относно трафика на иранско оръжие за хусите

Председателят на Президентския съвет на Йемен, д-р Рашад ал Алими, се срещна с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в Йемен Джонатан Печиа, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
18.08.2025 16:03

САБА: Съветник на президента на Република Йемен подчерта важното значение на бреговата охрана за справяне с контрабандата

Членът на Президентския лидерски съвет на Република Йемен Абдул Рахман ал Махрами подчерта важното значение на подобряването на сигурността и техническия капацитет, както и готовността на йеменската брегова охрана за справяне с различни заплахи, включително контрабандата на ирански оръжия към терористичните милиции на хусите, наркотрафикът, пиратството и дейността на терористичните групировки, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:51 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация