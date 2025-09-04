САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изказа признателност за помощта на ОАЕ за енергийния сектор на страната

Председателят на Президентския съвет на Република Йемен д-р Рашад Мухамад ал Алими се срещна с Мохамед Хамад аз Заби, посланика на ОАЕ в Йемен, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

На срещата посланикът предаде поздрави от президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и пожелания за сигурност, стабилност и мир за йеменския народ.

В отговор йеменският президент поздрави ръководството на ОАЕ и пожела на правителството и народа на ОАЕ напредък и просперитет.

По време на срещата бяха обсъдени двустранните отношения и начините за тяхното укрепване, както и последните събития в Йемен и необходимата регионална и международна подкрепа за икономическите и финансовите реформи.

Йеменският президент приветства дейната роля на ОАЕ в подкрепата за легитимното управление на страната, включително икономическата и хуманитарната намеса. Той специално подчерта проектите на ОАЕ в енергийния сектор в провинциите Аден и Шабуа, които пряко са подобрили услугите за гражданите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)