САБА: Посолството на САЩ в Аден похвали йеменските сили за сигурност за задържането на голямо количество хашиш

Посолството на Съединените щати в Йемен похвали йеменските сили за сигурност в Мариб за успешното задържане на над 70 килограма хашиш, скрит в превозно средство, идващо от райони, контролирани от милиции на хусите, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

„Поздравяваме йеменските сили за сигурност в Мариб за успешното задържане на над 70 килограма хашиш, скрит в превозно средство, идващо от райони, контролирани от милициите на хусите“, се казва в изявление на американското посолство.

„Тази операция подчертава ключовата роля на йеменското правителство в защитата на йеменците от опасностите от наркотици и прекъсването на незаконните потоци от приходи на хусите“, се казва още в изявлението.

