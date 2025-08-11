САБА: Започна конференцията „Партньори на Йемен 2025“ в Куала Лумпур

Започна конференцията „Партньори на Йемен 2025“ в Куала Лумпур, Малайзия, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Форумът е организиран от Международната агенция за развитие на Йемен, Фондация „Инсан“ за развитие и помощ за мюсюлманските страни, Ислямската световна благотворителна организация (Кувейт), Фондация „Кудва“ (Индонезия) и Организация „МойКар“ (Малайзия).

Конференцията събира регионални и международни хуманитарни организации, които да обсъдят начините за засилване на хуманитарната подкрепа за Йемен.

Конференцията, на която присъстват заместник-министърът на образованието на Йемен д-р Али ал Абаб и посланикът на Йемен в Малайзия д-р Адел Ба Хамид, има за цел да координира съвместните усилия за справяне с настоящите предизвикателства и да разработи пътна карта за проекти за помощ и развитие с фокус върху образователния сектор.

По време на конференцията участниците обсъдиха предизвикателствата и възможностите на Йемен, представиха успешни хуманитарни и развойни проекти, реализирани в арабската страна, и проучиха начини за надграждане на тези постижения. Събитието включва панелни дискусии и специализирани семинари.

