Подробно търсене

САБА: Започна конференцията „Партньори на Йемен 2025“ в Куала Лумпур

Александър Евстатиев
САБА: Започна конференцията „Партньори на Йемен 2025“ в Куала Лумпур
САБА: Започна конференцията „Партньори на Йемен 2025“ в Куала Лумпур
Участниците в конференцията „Партньори на Йемен 2025“ в Куала Лумпур. Снимка: САБА
Аден,  
11.08.2025 13:07
 (БТА)

Започна конференцията „Партньори на Йемен 2025“ в Куала Лумпур, Малайзия, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Форумът е организиран от Международната агенция за развитие на Йемен, Фондация „Инсан“ за развитие и помощ за мюсюлманските страни, Ислямската световна благотворителна организация (Кувейт), Фондация „Кудва“ (Индонезия) и Организация „МойКар“ (Малайзия).

Конференцията събира регионални и международни хуманитарни организации, които да обсъдят начините за засилване на хуманитарната подкрепа за Йемен.

Конференцията, на която присъстват заместник-министърът на образованието на Йемен д-р Али ал Абаб и посланикът на Йемен в Малайзия д-р Адел Ба Хамид, има за цел да координира съвместните усилия за справяне с настоящите предизвикателства и да разработи пътна карта за проекти за помощ и развитие с фокус върху образователния сектор.

По време на конференцията участниците обсъдиха предизвикателствата и възможностите на Йемен, представиха успешни хуманитарни и развойни проекти, реализирани в арабската страна, и проучиха начини за надграждане на тези постижения. Събитието включва панелни дискусии и специализирани семинари.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/НС/

Свързани новини

08.08.2025 14:45

САБА: Посолството на САЩ в Аден похвали йеменските сили за сигурност за задържането на голямо количество хашиш

Посолството на Съединените щати в Йемен похвали йеменските сили за сигурност в Мариб за успешното задържане на над 70 килограма хашиш, скрит в превозно средство, идващо от райони, контролирани от милиции на хусите, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
07.08.2025 15:07

САБА: Министърът на здравеопазването на Йемен е на официално посещение в Китай

Официална делегация на Република Йемен, водена от министъра на здравеопазването и населението д-р Касем Бухаибех, е на посещение в Китайската народна република, за да обсъди двустранното сътрудничество и да проучи начини за укрепване на партньорството между двете страни в сферата на здравеопазването, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
06.08.2025 11:59

САБА: Йемен и Република Корея обсъждат засилване на взаимното сътрудничество

Заместник-министърът на външните работи по политическите въпроси на Йемен д-р Мансур Баджаш обсъди с корейския посланик в Аден Бон Ке начините за засилване на сътрудничеството между двете страни, предаде йеменската новинарска агенция САБА. Баджаш
01.08.2025 19:41

САБА: Министър-председателят на Йемен следи подготовката на Международната конференция за продоволствена сигурност

Министър-председателят на Йемен Салим Салих Бин Бруаик председателства подготвителна среща, която има за цел да завърши текущата подготовка за Международната конференция за продоволствена сигурност в Йемен. Срещата се провежда във временната столица Аден, предава йеменската новинарска агенция САБА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:39 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация