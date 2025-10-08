Подробно търсене

САБА: Министърът на водните ресурси и околната среда на Йемен обсъди съвместното сътрудничество със Световната програма за морска сигурност

Александър Евстатиев
САБА: Министърът на водните ресурси и околната среда на Йемен обсъди съвместното сътрудничество със Световната програма за морска сигурност
САБА: Министърът на водните ресурси и околната среда на Йемен обсъди съвместното сътрудничество със Световната програма за морска сигурност
Снимка: САБА
Аден,  
08.10.2025 23:35
 (БТА)

Министърът на водните ресурси и околната среда на Република Йемен Тауфик ал Шарджаби обсъди с директора на Световната програма за морска сигурност към ООН Омар ал Аудат въпроси, свързани със съвместното сътрудничество и координация при защитата на морската среда, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Ал Шарджаби подчерта значението на подкрепата на проекти, свързани с мониторинг на замърсяването на океана и изграждането на интегрирана национална система за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации в координация с йеменската Агенция за морските въпроси и бреговата охрана.

Ал Аудат подчерта значението на отделните дейности по програмата и отбеляза, че тя се реализира в Йемен от 2019 г. Ал Аудат добави, че програмата осигурява специализирано обучение и техническо оборудване на бенефициентите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/НВ/

Свързани новини

02.10.2025 15:39

САБА: Министърът на вътрешните работи на Йемен обсъди с британския посланик засилване на сътрудничеството в областта на сигурността

Министърът на вътрешните работи на Йемен, генерал-майор Ибрахим Хайдан, обсъди с посланика на Обединеното кралство в Йемен Абда Шариф начините за засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на сигурността, предаде йеменската
01.10.2025 15:05

САБА: Националният разследващ комитет на Йемен представи доклад на европейски мисии по правата на човека в ООН

Националният разследващ комитет на Република Йемен се срещна с представители на мисиите на Нидерландия, Белгия, Обединеното кралство и ЕС в Съвета на ООН по правата на човека в Женева, за да обсъдят 13-ия си периодичен доклад за нарушенията на
29.09.2025 14:17

САБА: Посолството на САЩ осъди отвличанията на над 600 йеменци от хусите

Посолството на САЩ в Йемен категорично осъди отвличането на над 600 йеменски граждани от хусите тази година. Това осъдително мнение беше изразено по повод отбелязването на 63-ата годишнина от революцията от 26 септември, предаде йеменската
26.09.2025 12:34

САБА: Европейската комисия обяви 40 милиона евро спешна помощ за Йемен

Европейската комисия (ЕК) обяви предоставянето на допълнителни 40 милиона евро спешна хуманитарна помощ за справяне с ескалиращата криза и предотвратяване на риска от глад в Йемен, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
19.09.2025 15:13

САБА: Делегация на йеменското правителство се запозна с опита на Партийното училище в Шанхай

Делегация на йеменското правителство, водена от губернатора на Аден Ахмед Ламлас, посети партийното училище, свързано с Китайската комунистическа партия, в община Шанхай, като част от официалната си програма за посещение в Китайската народна република, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
18.09.2025 13:11

САБА: Министърът по въпросите на местното самоуправление на Република Йемен се среща с представител на ЕС

Министърът по въпросите на местното самоуправление на Република Йемен Хюсеин ал Агбари обсъди с ръководителя на отдела за сътрудничество към делегацията на Европейския съюз за Йемен Йост Молман подкрепата на ЕС за проектите на местните власти, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
17.09.2025 12:42

САБА: Член на йеменския Президентски лидерски съвет се срещна със съветници от екипа на специалния пратеник на ООН за Йемен

Членът на йеменския Президентски лидерски съвет Султан ал Арада се срещна със съветници от екипа на специалния пратеник на ООН за Йемен, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
15.09.2025 17:54

САБА: Хусите са обвинени за около 21 хиляди тежки нарушения, насочени срещу деца, през последните 10 години в Йемен

Йеменската мрежа за права и свободи съвместно с Асоциацията за помощ в областта на правата на човека и миграцията обявиха, че в периода от 1 януари 2015 г. до 1 юли 2025 г. подкрепяните от Иран хуси са извършили 21 342 тежки нарушения, насочени срещу деца, в Йемен, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
12.09.2025 20:48

САБА: Главните прокурори на Йемен и ОАЕ обсъдиха засилване на двустранното сътрудничество

Главният прокурор на Република Йемен Кахер Мустафа обсъди с главния прокурор на Обединени арабски емирства д-р Хамад ал Шамси начините за засилване на двустранното сътрудничество, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
11.09.2025 21:30

САБА: Министърът на отбраната на Република Йемен се среща с посланика на ЕС в Аден

Министърът на отбраната на Република Йемен генерал-лейтенант Мухсин ал Даири проведе разговори във временната столица Аден с новоназначения посланик на Европейския съюз в Йемен Патрик Симоне, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:11 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация