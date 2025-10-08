САБА: Министърът на водните ресурси и околната среда на Йемен обсъди съвместното сътрудничество със Световната програма за морска сигурност

Министърът на водните ресурси и околната среда на Република Йемен Тауфик ал Шарджаби обсъди с директора на Световната програма за морска сигурност към ООН Омар ал Аудат въпроси, свързани със съвместното сътрудничество и координация при защитата на морската среда, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Ал Шарджаби подчерта значението на подкрепата на проекти, свързани с мониторинг на замърсяването на океана и изграждането на интегрирана национална система за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации в координация с йеменската Агенция за морските въпроси и бреговата охрана.

Ал Аудат подчерта значението на отделните дейности по програмата и отбеляза, че тя се реализира в Йемен от 2019 г. Ал Аудат добави, че програмата осигурява специализирано обучение и техническо оборудване на бенефициентите.

