САБА: В Йемен беше проведен форум за инвестиции

Александър Евстатиев
Снимка: САБА
Аден,  
23.09.2025 20:40
 (БТА)

Първият форум за така наречените ангелски инвестиции в Йемен се проведе в Аден с финансовото съдействие на Европейския съюз. Мотото на конференцията бе "Подобряване на предприемаческата среда и улесняване на растежа на стартиращи предприятия чрез ангелски инвестиции", предаде йеменската новинарска агенция САБА.

В реч чрез видеовръзка министърът на промишлеността и търговията на Йемен Мухамад Хазъм ал Ашуал подчерта значението на провеждането на първия форум за така наречените ангелски инвестиции в Аден, който се провежда при изключителни обстоятелства, в светлината на мерките, предприети от правителството, насочени към повишаване на стойността на националната валута и подобряване на икономическата ситуация.

Той посочи, че министерството е решено да предостави цялата необходима подкрепа, насърчаване и улеснения на всички инициативи, които засилват ролята на инвестиционния сектор в Йемен, и работи за създаване на дух на творчество и иновации при изграждането на инвестиционни възможности, целящи в своята цялост постигане на растеж и просперитет.

Той обясни, че министерството работи за създаването на звено за предприемачите, основано на интереса към бъдещата роля, която водещите компании могат да играят в подкрепата на талантите, креативността и иновациите, спомагащи за ускоряване на икономическия растеж на страната.

Той оцени ролята на Европейския съюз в подкрепата на този форум, като похвали усилията на организаторите му.

От своя страна посланикът на Европейския съюз в Йемен Патрик Симоне подчерта, също чрез видеовръзка, желанието на ЕС да подкрепя повече инициативи и проекти, които подобряват икономическата ситуация и допринасят за ускоряване на цялостния процес на развитие в Йемен, представен чрез подкрепата на иновативни проекти.

Той посочи значението на партньорството с частния сектор за постигане на целите на този проект.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/СХТ/

Свързани новини

19.09.2025 15:13

САБА: Делегация на йеменското правителство се запозна с опита на Партийното училище в Шанхай

Делегация на йеменското правителство, водена от губернатора на Аден Ахмед Ламлас, посети партийното училище, свързано с Китайската комунистическа партия, в община Шанхай, като част от официалната си програма за посещение в Китайската народна република, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
18.09.2025 13:11

САБА: Министърът по въпросите на местното самоуправление на Република Йемен се среща с представител на ЕС

Министърът по въпросите на местното самоуправление на Република Йемен Хюсеин ал Агбари обсъди с ръководителя на отдела за сътрудничество към делегацията на Европейския съюз за Йемен Йост Молман подкрепата на ЕС за проектите на местните власти, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
17.09.2025 12:42

САБА: Член на йеменския Президентски лидерски съвет се срещна със съветници от екипа на специалния пратеник на ООН за Йемен

Членът на йеменския Президентски лидерски съвет Султан ал Арада се срещна със съветници от екипа на специалния пратеник на ООН за Йемен, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
12.09.2025 20:48

САБА: Главните прокурори на Йемен и ОАЕ обсъдиха засилване на двустранното сътрудничество

Главният прокурор на Република Йемен Кахер Мустафа обсъди с главния прокурор на Обединени арабски емирства д-р Хамад ал Шамси начините за засилване на двустранното сътрудничество, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
11.09.2025 21:30

САБА: Министърът на отбраната на Република Йемен се среща с посланика на ЕС в Аден

Министърът на отбраната на Република Йемен генерал-лейтенант Мухсин ал Даири проведе разговори във временната столица Аден с новоназначения посланик на Европейския съюз в Йемен Патрик Симоне, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Към 21:45 на 23.09.2025 Новините от днес

