САБА: В Йемен беше проведен форум за инвестиции

Първият форум за така наречените ангелски инвестиции в Йемен се проведе в Аден с финансовото съдействие на Европейския съюз. Мотото на конференцията бе "Подобряване на предприемаческата среда и улесняване на растежа на стартиращи предприятия чрез ангелски инвестиции", предаде йеменската новинарска агенция САБА.

В реч чрез видеовръзка министърът на промишлеността и търговията на Йемен Мухамад Хазъм ал Ашуал подчерта значението на провеждането на първия форум за така наречените ангелски инвестиции в Аден, който се провежда при изключителни обстоятелства, в светлината на мерките, предприети от правителството, насочени към повишаване на стойността на националната валута и подобряване на икономическата ситуация.

Той посочи, че министерството е решено да предостави цялата необходима подкрепа, насърчаване и улеснения на всички инициативи, които засилват ролята на инвестиционния сектор в Йемен, и работи за създаване на дух на творчество и иновации при изграждането на инвестиционни възможности, целящи в своята цялост постигане на растеж и просперитет.

Той обясни, че министерството работи за създаването на звено за предприемачите, основано на интереса към бъдещата роля, която водещите компании могат да играят в подкрепата на талантите, креативността и иновациите, спомагащи за ускоряване на икономическия растеж на страната.

Той оцени ролята на Европейския съюз в подкрепата на този форум, като похвали усилията на организаторите му.

От своя страна посланикът на Европейския съюз в Йемен Патрик Симоне подчерта, също чрез видеовръзка, желанието на ЕС да подкрепя повече инициативи и проекти, които подобряват икономическата ситуация и допринасят за ускоряване на цялостния процес на развитие в Йемен, представен чрез подкрепата на иновативни проекти.

Той посочи значението на партньорството с частния сектор за постигане на целите на този проект.

