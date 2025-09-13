Подробно търсене

"Парамаунт" разкритикува декларацията на актьори и продуценти за бойкот на израелски филмови институции

Теодора Славянова
Снимка: AP/Nick Ut, File
Вашингтон,  
13.09.2025 11:17
 (БТА)

Филмовото студио "Парамаунт" съобщи, че осъжда декларацията, подписана по-рано тази седмица от над 4000 актьори, артисти и продуценти, сред които и холивудски звезди, да не работят с израелски филмови институции, които приемат като съучастници в потъпкването на човешките права на палестинците от Израел, предаде Ройтерс. 

Това е първото голямо студио, което отговори на декларацията, публикувана в понеделник, отбелязва осведомителната агенция. 

Някои организации бяха подложени на призиви за бойкот и протести заради връзките си с израелското правителство. Хуманитарната криза в Газа в резултат на военната атака на Израел се задълбочава, а снимки на гладуващи палестинци, включително деца, предизвикват възмущение по света, отбелязва Ройтерс.

“Не сме съгласни с последните опити за бойкот на израелски режисьори. Заглушаването на отделни творци заради тяхната националност не съдейства за по-доброто разбирателство и не допринася за каузата на мира", казват от "Парамаунт". "Нуждаем се от повече ангажираност и комуникация, а не от по-малко". 

В декларацията от началото на тази седмица се посочва, че не призовава никого да спре да работи с израелски граждани, а "призивът е към филмовите служители да откажат да работят с израелски институции, които са съучастници в нарушенията на човешките права в Израел", припомня Ройтерс.

Израелските филмови институции са се ангажирали с "прикриване или оправдаване" на нарушенията срещу палестинците, се казва в декларацията, като се прави паралел с подобен документ, който артисти са подписали в миналото срещу апартейда в Република Южна Африка, допълва информационната агенция.

Сред подписалите са под декларацията са актьорите Оливия Колман, Ема Стоун, Марк Ръфало, Тилда Суинтън, Риз Ахмед, Хавиер Бардем, Синтия Никсън, както и други.

Атаката на Израел, съюзник на САЩ, срещу Газа от октомври 2023 г. отне живота на десетки хиляди хора, прогони местното население и предизвика криза от глад. Множество експерти по правата на човека и учени са на мнение, че това се равнява на геноцид, отбелязва Ройтерс.

Израел представя действията си като самоотбрана след нападението на палестинските бойци от "Хамас" през октомври 2023 г., при която загинаха 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници, допълва осведомителната агенция. 

 

