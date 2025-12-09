Индексите на борсата в Токио се повишиха след спад на Уолстрийт

Индексите на фондовата борса в Токио се покачиха след колеблива търговия, като пазарите запазиха предпазлив тон преди двудневното заседание на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, което започва днес, предаде Киодо.

Водещият индикатор Nikkei 225 нарасна с 73,16 пункта, или 0,14 на сто до 50 655,10 пункта, а по-широкият Topix се повиши минимално с 0,02 на сто до 3 384,92 пункта.

По време на търговията щатският долар се търгуваше на ниво 156,00–156,02 йени към 16 ч. местно време, спрямо 155,89–155,99 йени в Ню Йорк вчера.

Еврото се котираше на 1,1643–1,1645 долара и 181,63–181,69 йени.

Междувременно Уолстрийт приключи с понижение вчерашната търговия като повечето сектори от индекса S&P 500 отчетоха спад, а доходността по американските държавни облигации се повиши. Инвеститорите очакват решението на УФР. Надеждите за понижение на лихвите през декември се засилиха след данни за умерен ръст на потребителските разходи в края на третото тримесечие, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи със 215,67 пункта или 0,45 на сто до 47 739,32 пункта.

Широкообхватният S&P 500 спадна с 23,89 точки или 0,35 на сто до 6 846,51 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite изгуби 32,22 пункта или 0,14 на сто до 23 545,90 пункта.