Подробно търсене

Петролът продължава да поевтинява след понижението на котировките с близо 2 на сто вчера

Спас Стамболски
Петролът продължава да поевтинява след понижението на котировките с близо 2 на сто вчера
Петролът продължава да поевтинява след понижението на котировките с близо 2 на сто вчера
Снимка: Eli Hartman/Odessa American via AP, архив
Сингапур,  
09.12.2025 08:23
 (БТА)

Цените на петрола отбелязаха лек спад в азиатската търговия, продължавайки низходящата тенденция след понижението от близо 2 на сто в предходната сесия, предаде Ройтерс. Пазарите следят отблизо преговорите, насочени към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, както и предстоящото решение за лихвените проценти в САЩ.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 8 цента, или 0,1 на сто, до 62,41 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 13 цента или 0,2 на сто до 58,75 долара.

И двата контракта загубиха над 1 долар в вчера, след като Ирак възстанови производството на находището „Уест Курна 2“ на руската „Лукойл“, едно от най-големите в света.

Украйна планира да сподели ревизиран мирен план със САЩ след разговори в Лондон между президента Володимир Зеленски и лидерите на Франция, Германия и Великобритания, проведени вчера.

Според запознати източници страните от Г-7 и Европейският съюз обсъждат замяната на действащия ценови таван върху руския петрол с пълна забрана за морски услуги, като мярка за ограничаване на приходите на Москва от енергоносители.

На вниманието на пазарите е и решението на Управлението за федерален резерв, което ще бъде обявено в сряда. Очакванията сочат 87 на сто вероятност за намаление на лихвения процент с четвърт пункт, допълва Ройтерс.

/СЛС/

Свързани новини

08.12.2025 08:57

Цените на петрола продължават да се покачват в началото на седмицата, тласнати от очакванията за спад на лихвите в САЩ

Цените на петрола надградиха двуседмичните върхове, отбелязани в края на миналата седмица, тъй като пазарите очакват Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ да намали лихвите по-късно тази седмица, за да стимулира икономическия растеж, а оттам

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:03 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация