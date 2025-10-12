Подробно търсене

Без нарушения приключиха предсрочните частичните избори за кмет на кметство в три села в област Хасково

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Гласуване за кмет в димитровградското село Черногорово. Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Хасково,  
12.10.2025 21:53
 (БТА)

Без нарушения приключиха предсрочните частични избори за кмет на кметство в три села в област Хасково. Краят на изборния ден за селата Боян Ботево, община Минерални бани, село Черногорово, община Димитровград и село Славяново, община Харманли, е обявен на сайтовете на Общинските избиратели комисии (ОИК) в Минерални бани, Димитровград и Харманли.

Единствен сигнал за предполагаемо нарушение е получен в ОИК-Харманли. Излъченият от Инициативен комитет кандидат за кмет е внесъл жалба за неправомерна агитация. ОИК обаче я е счела за неоснователна, а решението е качено на страницата на комисията в интернет.

В Боян Ботево окончателната избирателна активност е 50,94 %. Броят на упражнилите правото си на глас е 325 при общо 638 избиратели. Към 16:00 часа избирателната активност в Черногорово беше  47,79%, а в Славяново - 47,15%.

Резултати от вота се очакват по-късно тази вечер.

   

/ТТ/

