Първата група от 34-тата българска антарктическа експедиция отпътува за Ледения континент днес, 6 ноември, с полет от София, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ).

Маршрутът на полярниците включва полети до Пунта Аренас и Магелановия пролив в Южна Америка, откъдето ще се качат на борда на чилийския военен кораб "Ахилес". След преминаване през пролива Дрейк и достигане до Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски", те ще я да подготвят след астралната зима и ще започнат работата по предстоящите научни и логистични проекти, отбелязват от БАИ.

В първата група са биологът доц. д-р Симона Георгиева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) - БАН и д-р Борислава Маргаритова от Биологическия факултет на Софийския университет, които ще изпълняват проекти от Националната програма за полярни изследвания, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН), както и екипът от логистици. Това са: командирът на базата Камен Недков, д-р Цветан Василев, механиците Владимир Гигов и инж. Любен Любенов, електроинженерът Красимир Кръстев, лодководачът Елка Василева, логистиците Анастас Абаджиев и Александър Найденов и готвачът Самуил Челебиев.

В Пунта Аренас към групата българи ще се присъединят още четирима учени биолози – проф. Жозе Хавиер и д-р Жосе Секо от Университета в Коимбра, Португалия, ас. Емили Спероу от Университета Бейлор и Ариел Лийхи, докторант от Университета на Род Айлънд, САЩ, допълват от БАИ.

Утре, 7 ноември, от Морската гара във Варна ще отплава и българският военноморски кораб НИК-421, чието пътуване ще продължи до южните ширини около 45 дни.

Както БТА съобщи, днес във Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна беше валидирана пощенска марка с научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421).

/ТС