Временно е ограничено движението по пътя Вeлико Търново - Русе, в района между селата Поликраище и Куцина заради катастрофа между три леки автомобила, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

По първоначална информация има един пострадал. Автомобилите се насочват по обходен маршрут през селата Самоводене, Ресен, Полски Сеновец. Това е поредна катастрофа край Велико Търново заради засиления трафик по пътищата.