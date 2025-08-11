Подробно търсене

ОБНОВЕНА 1 загинал и 29 ранени в резултат на силното земетресение в Турция, съобщи вътрешният министър

Габриела Големанска
Снимка: Bahadir Demirceviren/IHA via AP
11.08.2025 00:30 | ОБНОВЕНА 11.08.2025 00:45
 (БТА)

Един човек е загинал в силното земетресение с магнитуд 6,1, разтърсило снощи провинция Балъкесир в Западна Турция. Това съобщи турският министър на вътрешните работи Али Ерликая пред телевизия „ТРТ Хабер“.

Жертвата е мъж на 81 години. 29 души са били ранени. Разрушени са 16 сгради.

Възрастният мъж е починал малко след като е бил изваден от спасителни екипи изпод развалините на рухнала триетажна сграда в центъра на Съндърга. В сградата са живеели общо 6 души.

Трусът беше регистриран в 19:53 ч. местно време, като епицентърът беше в Съндърга, на дълбочина 11 километра.

Трусът беше усетен и в други части на Турция и на места в България.

Сега в зоната на епицентъра на земетресението са изпратени 320 спасители.

/ГГ/

10.08.2025 22:27

4 ранени и най-малко 10 срутени сгради при трус с магнитуд 6,1 в Турция

Четирима души  бяха ранени, а най-малко 10 сгради се срутиха при земетресението с магнитуд 6.1, което разтърси района на Балъкесир, усети се осезаемо и в Истанбул. Четирима души са били ранени в земетресението с магнитуд 6.1 с епицентър Съндърга, в
10.08.2025 21:34

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Турция; около десетина сгради са се срутили, съобщи турски официален представител

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси северозападната турска провинция Балъкесир днес, в следствие на което са се срутили около десетина сгради, съобщи турски официален представител, цитиран от Асошиейтед Прес. Най-малко двама души все още са затрупани под развалините на една от срутените сгради.
10.08.2025 20:55

Земетресение с епицентър в Турция е усетено в почти цяла България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН

Земетресение с епицентър в Турция е усетено в почти цяла България, съобщи за БТА Тихомир Илиев, дежурен сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (БАН).

