1 загинал и 29 ранени в резултат на силното земетресение в Турция, съобщи вътрешният министър

Един човек е загинал в силното земетресение с магнитуд 6,1, разтърсило снощи провинция Балъкесир в Западна Турция. Това съобщи турският министър на вътрешните работи Али Ерликая пред телевизия „ТРТ Хабер“.

Жертвата е мъж на 81 години. 29 души са били ранени. Разрушени са 16 сгради.

Възрастният мъж е починал малко след като е бил изваден от спасителни екипи изпод развалините на рухнала триетажна сграда в центъра на Съндърга. В сградата са живеели общо 6 души.

Трусът беше регистриран в 19:53 ч. местно време, като епицентърът беше в Съндърга, на дълбочина 11 километра.

Трусът беше усетен и в други части на Турция и на места в България.

Сега в зоната на епицентъра на земетресението са изпратени 320 спасители.