4 ранени и най-малко 10 срутени сгради при трус с магнитуд 6,1 в Турция

Четирима души бяха ранени, а най-малко 10 сгради се срутиха при земетресението с магнитуд 6.1, което разтърси района на Балъкесир, усети се осезаемо и в Истанбул.

Четирима души са били ранени в земетресението с магнитуд 6.1 с епицентър Съндърга, в окръг Балъкесир, което разтърси Турция в 19.53 часа, съобщи министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу пред турските медии. Пострадалите са настанени в болници, няма опасност за живота им, добави той.

Един човек е бил изваден жив изпод развалините на срутила се сграда в Съндърга, съобщи кметът Серкан Сак. Продължават спасителните действия за спасяването на още един човек, който е в неизвестност. Няма жертви, допълни той.

Най-малко 10 сгради са били разрушени в района на Балъкесир при снощното земетресение, информира тв канал НТВ.

Но според други медии разрушенията са много повече.

В Съндърга, епицентърът на земетресението, което е станало на дълбочина 11 км, е разрушена една сграда, съобщи кметът Серкан Сак.

В района са пристигнали екипи на Дирекцията за бедствия и кризи Афад.

Земетресението с магнитуд 6.1,което сеизмолозите определят като силно разтърси голяма част от Турция, усети се осезаемо в Истанбул, Бурса, Ердемит, Ялова, Чанаккале и предизвика паника сред милиони хора в Бурса, Балъкесир и Чанаккале.

Телевизионните камери показаха хиляди хора, които в момента на труса тичаха уплашени. В Истанбул няма данни земетресението да е предизвикало паника, заяви валията на града Давут Гюл.

От обсерваторията Кандилли съобщиха, че след основния трус в района на Балъкесир са последвали три вторични трусове с магнитуд 4.6,4.1 и 4.0.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че” се предприемат необходимите действия“, съобщи „ТРТ Хабер“.

Министърът на транспорта и съобщенията Абдулкадир Уралъоглу заяви пред турските телевизии, че засега няма проблеми в транспортните и съобщителните връзки.

Но в района на Балъкесир, Бурса, Чанаккале тревогата остава и се очаква много хора да прекарат нощта навън. Местните власти предупредиха да не се влиза в сгради, които са повредени от трута.

Турски медии съобщиха, че Системата за предупреждение за земетресения на Google за Android e предоставила на потребителите 30-секундно предварително предупреждение за земетресението с магнитуд 6,1 в Балъкесир, осигурявайки им критично време за бягство. Този успех демонстрира въздействието на подобренията, направени след земетресенията в Кахраманмараш, посочи ТВ5

Междувременно, един от известните турски сеизмолози, проф.д-р Шенер Юшюмезсой в телевизионно предаване, за което информира вестник Карар бе предупредил неотдавна за натрупване на енергия в посока на разлома Демирджи-Съндъргъ и че очаква разрив по този разлом.

Друг сеизмолог, проф. Саваш Карабулут заяви пред канал „Сьозджю“, че очакванията са били за трус магнитуд 6.9 по разлома Демирджи-Съндъргъ.