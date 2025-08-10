Земетресение с епицентър в Турция е усетено в почти цяла България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН

Подробно търсене

София Господинова
Снимка: БТА/ архив
София,  
10.08.2025 20:55
 (БТА)

Земетресение с епицентър в Турция е усетено в почти цяла България, съобщи за БТА Тихомир Илиев, дежурен сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (БАН). 

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси западната част на Турция, съобщи турската служба за управление на бедствията, а местните медии казаха, че трусът е бил усетен в няколко окръга, предаде Ройтерс. Земетресението е станало в 19:53 часа местно време (съвпада с българското – бел.ред.) в провинция Балъкесир, близо до най-големия град в Турция Истанбул, но към момента няма информация за жертви или щети в някои от засегнатите окръзи.

Земетресението е усетено почти навсякъде в България, особено в Южна България - Пловдив, Хасково, Димитровград, Благоевград, Пазарджик, Кърджали, както и по морето в Бургас и Варна, информира дежурният сеизмолог на БАН. Земетресението е усетено дори и по високите етажи на сградите в София, както и на Север - в Русе и в централна България - в Горна Оряховица. 

В системата регистрираме и т.нар. автършокове, които обаче не могат да се усетят от хората, посочи сеизмологът. Той увери, че няма нищо притеснително като данни от земетресението в Турция, което да повлияе на сеизмичната активност в България. 

Към 22:19 на 10.08.2025

