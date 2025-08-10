Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Западна Турция, съобщи турската служба за управление на бедствията

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси западната част на Турция, съобщи турската служба за управление на бедствията, а местните медии казаха, че трусът е бил усетен в няколко окръга, предаде Ройтерс.

Службата за управление на бедствията съобщи, че земетресението се е случило около 19:53 часа местно време (съвпада с българското – бел.ред.) в провинция Балъкесир, близо до най-големия град в Турция Истанбул, но към момента няма информация за жертви или щети в някоя от засегнатите окръзи.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая написа в „Екс“, че екипи за спешна помощ са започнали проверки в Истанбул и съседните окръзи, но към момента няма информация за жертви, ранени или повредени сгради.

Турската служба за управление на бедствията съобщи, че земетресението е било с дълбочина 11 километра, а германският Изследователски център за геонауки е регистрирал магнитуд 6,19 и дълбочина 10 километра.