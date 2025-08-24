"Доволен съм, че момчетата показаха характер", заяви старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич

Изказване на старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич след срещата от 6-ия кръг на Първа лига между Черно море и пловдивския тим, завършила 1:1.

Душан Косич (треньор на Локомотив Пловдив) – „Рано или късно със сигурност ще допуснем загуба. Аз съм доволен, че момчетата днес показаха характер. През седмицата имахме определени здравословни проблеми, някои бяха с контузии.

Не искахме в крайна сметка да загубим и се радвам, че стигнахме поне до точка. Благодарим на Бог, че в тази последна атака успяхме да вкараме и искам да продължаваме с този тип игра и в следващите двубои. Със сигурност искаме да се подобрим още.

В момента се справяме доста успешно. Записали сме шест двубоя и нямаме нито една загуба. Утре предстои поредната тренировка, от мач на мач просто трябва да се подобряваме.

Шансовете контузените Лукас Риян и Мерт Салим, които пропуснаха днешния двубой, да се възстановят за мача със Спартак Варна са малки, но в крайна сметка разполагаме с 19 полеви играчи. Имаме високи очаквания към всеки един от тях, очакваме най-доброто.

През седмицата имахме здравословни проблеми, искам момчетата да са максимално здрави, да се чувстват по-добре през следващите дни. Ще следим ден за ден каква е ситуацията с всеки един от тях.“