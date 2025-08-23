Локомотив Пловдив открадна точка на Черно море в добавеното време на срещата

Среща от 6-ия кръг на efbet Лигата:

Черно море - Локомотив Пловдив 1:1 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Георги Лазаров (29-ата мин.), 1:1 Адриан Кова (90+2 мин.);

Стадион „Тича“;

Зрители - 2000;

Съдия – Любослав Любомиров;

Жълти картони: Давид Телеш, Георги Лазаров (Черно море); Мартин Русков, Франсиско Политино, Адриан Кова, Ивайло Иванов (Локомотив Пловдив);

Състави:

Черно море – Пламен Илиев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Асен Дончев, Даниел Мартин, Васил Панайотов, Давид Телеш, Жоао Педро (84-ата мин. Мартин Милушев), Николай Златев (66-ата мин. Берк Бейхан), Асен Чандъров (59-ата мин. Селсо Сидни), Георги Лазаров (84-ата мин. Димитър Тонев);

Локомотив Пловдив – Боян Милосавлевич, Адриан Кова, Мартин Русков (71-ва мин. Мартин Атанасов), Тодор Павлов, Енцо Еспиноза (57-ма мин. Николай Николаев), Ефе Али, Ивайло Иванов (63-ата мин. Хуан Переа), Франсиско Политино (71-ва мин. Ивайло Марков), Каталин Иту, Парвиз Умарбаев, Димитър Илиев (63-ата мин. Петър Андреев);

Локомотив Пловдив отмъкна точка от Черно море в добавеното време на мача между двата отбора от шестия кръг в Първа лига. Домакините откриха резултата през първата част чрез Геолги Лазаров, а във втората минута от добавеното време в края Адриан Кова донесе точката на пловдивчани. След срещата двата отбора остават с равен актив - по 12 точки, като изостават с по една от лидерите Лудогорец и Левски, които обаче са и с мач по-малко.

Първата сериозна възможност в мача бе за гостите в 20-ата минута, когато Каталин Иту пусна прострелен пас успоредно на голлинията, а Франсиско Политино стреля неточно от втора греда.

В 29-ата минута Черно море откри резултата. Асен Дончев центрира отдясно в наказателното поле на Локомотив, а Георги Лазаров засече топката с глава и вкара за 1:0.

В 32-ата минута гостите можеха да изравнят резултата. Димитър Илиев изведе сам срещу вратаря на домакините Пламен Илиев Каталин Иту, но стражът на Черно море успя да спаси.

Второто полувреме отново започна с по-активни игра на гостите. Ефе Али стреля опасно по диагонал отдясно по земя, но вратарят Пламен Илиев успя да улови топката. В 60-ата минута Франсиско Политино стреля от дъгата на наказателното поле, но топката премина над вратата на Черно море. Малко след това последва опасен изстрел от дистанция на Ивайло Иванов, но за късмет на домакините топката премина над вратата.

Черно море отговори чрез Живко Атанасов в 69-ата минута. Бранителят засече топката с глава след центриране от корнер, но вратарят на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич показа класа и успя да избие.

В 71-вата минута Петър Андреев стреля опасно, но топката премина встрани от вратата на Черно море. В 74-ата минута Каталин Иту проби отляво, навлезе в наказателното поле на домакините и стреля, но отново неточно.

Четвърт час преди края Берк Бейхан засече с глава топката след центриране от корнер, но вратарят Боян Милосавлевич улови и не позволи на "моряците" да удвоят аванса си.

В 87-ата минута Мартин Атанасов от удобна позиция стреля много неточно над вратата на домакините. Така се стигна до 90+2 минута, когато Адриан Кова се възползва от разбъркване в наказателното поле на Черно море и вкара изравнителен гол, с който донесе точката на Локомотив Пловдив.