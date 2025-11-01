Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Временно ограничение на движението се въвежда този следобед при село Бело поле, съобщиха от Община Благоевград
Снимка: Община Благоевград
Благоевград,  
01.11.2025 11:13
 (БТА)

Днес за времето от 16:00 до 17:30 часа ще бъде въведено временно ограничение за движение на моторни превозни средства по ул. „Ильо Войвода“ в село Бело поле, в участъка при пътния надлез над главен път Е-79, свързващ село Рилци със село Бело поле, съобщиха от Община Благоевград на официалната си фейсбук страница. Оттам посочват, че мярката се налага във връзка с провеждането на официалната церемония по откриване на реализиран проект на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане на ново осветление по главен път Е-79.

Община Благоевград апелира всички водачи да се съобразят с въведената временна организация на движението и да използват алтернативни маршрути в посочения период.

Линия №1 от градския транспорт, с маршрутно разписание от 16:00 до 17:00 часа от Базата до селата Рилци и Бело поле, ще се изпълнява по обходен маршрут и е възможно забавяне, посочват още от общинския пресцентър.

Вчера от правителствената пресслужба съобщиха, че в 16:00 часа министър – председателят Росен Желязков ще присъства на въвеждането в експлоатация на обновения участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница“. Оттам посочиха, че финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и е в размер на над 35,6 млн. лева.

