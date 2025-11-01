Изложба на художника Тони Райчев ще бъде представена на 3 ноември в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен

Изложба на художника Тони Райчев ще бъде представена на 3 ноември в Регионална библиотека (РБ) „Стилиян Чилингиров“ в Шумен. Експозицията ще бъде достъпна за посещения до 14 ноември, съобщиха от библиотеката.

Тони Райчев е роден на 8 март 1943 г. в с. Кюлевча, Шуменско. Учил е в Софийското училище за художествени занаяти, завършил е Националната художествена гимназия в София. Посещавал е квалификационни курсове по изящни изкуства във Велико Търново и по приложно изкуство в Пловдив.

Райчев е член на Дружеството на шуменските художници от 1968 г. Има многобройни участия в общи и самостоятелни изложби в цялата страна. Той е един от майсторите на пейзажа, добавиха от РБ „Стилиян Чилингиров“.

Както БТА съобщи, ретроспективна изложба на живописеца Тони Райчев бе открита на 13 май т.г. в Шумен във фоайето на Концертната зала на Народно читалище (НЧ) „Добри Войников-1856“. На 24 октомври 2024 г. художникът представи самостоятелна изложба в Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ в Шумен. Изложбата не е тематична, в нея присъстват живописни картини и ескизи, каза Райчев за БТА. Експозиция с живописни картини на художника бе открита през ноември 2024 г. в Общинска художествена галерия „Петър Персенгиев“ в Нови пазар.