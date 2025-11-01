Хайди Клум демонстрира дългоочаквания си костюм за Хелоуин – тази година супермоделът се превъплъти в Медуза

Хайди Клум се превърна в митичната Медуза за тазгодишното легендарно Хелоуин парти, което се проведе в хотел Hard Rock в Ню Йорк, съобщи АП. Супермоделът бе облечена в костюм със зелени люспи и извиващи се змии, които оформяха страховитата ѝ коса.

Находчивите ѝ костюми отдавна са се превърнали в световна сензация. През 2022 г. Клум пристигна на партито си, „уловена“ на края на въдица – облечена като пълзящ червей. В предишни години тя е влизала в образа на 2,4-метров „Трансформър“, върколак от клипа Thriller на Майкъл Джексън, свой собствен клонинг, многоръката богиня Кали, а през 2024 г. – на Е.Т. от филма на Спилбърг.

Клум сподели, че е вдъхновена от древногръцкия мит за Медуза – жената, наказана да се превърне в чудовище със змии вместо коса, чийто поглед вкаменява всичко живо. „Исках да бъда наистина, наистина грозна Медуза. И мисля, че успяхме – чак до зъбите“, пошегува се тя, показвайки страховития си грим.

Съпругът ѝ, музикантът Том Каулиц, бе дегизиран като мъж, превърнат в камък от погледа на Медуза. Клум призна, че подготовката за визията ѝ е отнела около 10 часа, но усилията си стрували, защото обожава празника. „Започвам да планирам костюма си за следващата година още на следващия ден след партито“, разказа тя.

Сред звездните гости, дефилирали по червения килим, бяха Дарън Крис, боядисан в зелено като Шрек, Мей Мъск като Круела де Вил и Ариана Мадикс като Лейди Гага.

От дневни техно рейвове в Украйна и фенери от тикви в Румъния до празненство, организирано от президента на САЩ и съпругата му в Белия дом – американската традиция за Хелоуин се отбелязва по целия свят, обобщава АП, публикувайки фотогалерия на празненствата.