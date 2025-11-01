Подробно търсене

БТА, София (1 ноември 2025) В Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев отправя приветствие по случай Деня на народните будители. На церемонията присъства вицепрезидентът Илияна Йотова, както и представители на културни и научни институции, университети, училища и творчески съюзи. Поканени са и представители на държавните институции. В рамките на церемонията президентът отличава с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност.Снимка: Минко Чернев/БТА (ПК)
София,  
01.11.2025 11:14
 (БТА)

Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация, заяви президентът Румен Радев по случай Деня на народните будители на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

По-рано днес по повод празника беше издигнат и националният флаг пред сградата на президентската институция.

