Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация, заяви президентът Румен Радев по случай Деня на народните будители на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

По-рано днес по повод празника беше издигнат и националният флаг пред сградата на президентската институция.