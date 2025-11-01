site.btaДуховността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация, заяви президентът Румен Радев
Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация, заяви президентът Румен Радев по случай Деня на народните будители на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.
По-рано днес по повод празника беше издигнат и националният флаг пред сградата на президентската институция.
/МК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина