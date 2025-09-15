Общо 6419 ученици влязоха в класните стаи в област Видин, от тях 499 са първокласниците, съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието.

Средно училище „Цар Симеон Велики“ във Видин посрещна своите ученици за 144-ти път. Това е най-старото и най-голямото училище в област Видин, каза директорът Ирена Гъркова. Гости на тържеството за първия учебен ден бяха кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, народният представител от региона Росица Кирова, областният управител Ани Арутюнян, Видинският митрополит Пахомий, областният управител на област Ортенау (Германия) Торстен Ерни, Наталия Крумова и Ангел Донкин от Регионалното управление на образованието, председателят на обществения съвет на училището Здравко Тошев.

Новата учебна година в Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ във Видин започват общо 464 ученици. На тържеството за първия учебен ден изпълняващият длъжността директор Малинка Митова пожела успешна и благодатна учебна година. Видинският митрополит Пахомий отслужи водосвет и отправи своята благословия към ученици, учители и родители.

За втора поредна година частното начално училище "Митрополит Неофит Видински“ отвори врати за своите ученици. Учебното заведение е съвместна инициатива на Видинската митрополия и на едноименната фондация. В учебната програма са включени задължителните общообразователни предмети. Един час седмично се преподава вероучение и религия по лицензираните от министерството на образованието и науката учебници. Допълнително се учи математика, български и английски език. В училището се обучават ученици в първи и втори клас и една подготвителна група, съобщи за БТА директорът Лилия Ангелова.

На територията на община Видин функционират 26 учебни заведения. За първи път училищния праг прекрачват 322 първокласници.