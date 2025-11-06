Лауреатите на Международния оперен конкурс „Стоян Попов“ ще изпълнят водещите партии в „Севилският бръснар“ на Бургаската опера тази вечер

Лауреатите на Международния оперен конкурс „Стоян Попов“ – Мария Юрковская и Андрей Юрковский, влизат в главните роли в спектакъла на „Севилският бръснар“ от Джоакино Росини тази вечер на сцената на Държавна опера Бургас, съобщават от културната институция в морския град.

Юрковская ще се представи като Розина, а Юрковский – като Фигаро в постановката на проф. д-р Александър Текелиев, която се завръща в афиша на операта след едногодишно отсъствие. Сценографията и костюмите са на Денис Иванов, а диригент е Иван Кожухаров.

В спектакъла ще участват още Николай Моцов като граф Алмавива, Костадин Мечков като доктор Бартоло, Делян Славов – Дон Базилио, Нона Кръстникова – Берта, и Йордан Христозов – Фиорело и Офицера. На сцената ще излезе и хорът на Държавна опера – Бургас с диригент Александър Чепанов.

Асистент-режисьори са Петър Тихолов и Лина Пеева. Концертмайстор ще е Ваня Златева, клавирните партии изпълнява Илиана Тодорова, а вокалната подготовка е на Райна Попова. Субтитрите са изготвени от Сребрина Славова.

Спектакълът не се препоръчва за лица под 12 години, допълват от операта в Бургас.