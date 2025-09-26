Състоянието на пътната мрежа, паркове и зелени площи в община Крушари ще обсъдят общинските съветници

С информация за състоянието на общинската пътна мрежа, паркове и зелени площи на територията на община Крушари ще се запознаят общинските съветници на своето редовно заседание. Това показва публикуваният на сайта на Общината проект на дневен ред.

Общинските съветници ще изберат и постоянна комисия по етика. Те ще трябва да решат и дали да бъде предоставено безвъзмездно право на стопанисване и управление в полза на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ (ИАИЕУ), на обособено самостоятелно помещение на трети етаж на административна сграда с площ 18 кв.м, за срок от 10 години.

Ще бъдат подложени на гласуване и предложения за промяна на имоти от публична в частна общинска собственост и обратно.

Според проекта на дневен ред общинските съветници в Крушари ще трябва да се произнесат и по докладни записки за продажба на имоти, както и за предоставяне под наем на полски пътища на територията на общината.

Съветниците ще се запознаят и с информация за състоянието на материалната база и готовността на училищата и детските градини на територията на община Крушари за откриване на учебната 2025/2026г.

Ще бъде обсъдена и докладна за изготвяне на подробен устройствен план. Ще бъде разгледана и молба относно изчисляване на наемната цена на база коефициента на инфлация по отношение на сключените договори за наем на земи от Общински поземлен фонд. Общинските съветници ще трябва да решат и дали да бъде направено допълнение към решение от предходно заседание относно общата численост и структурата на общинска администрация в община Крушари.