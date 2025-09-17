ПП-ДБ връчи символично на кабинета медал под формата на пътен знак за ограничение на скоростта заради случая с директора на полицията в Русе

„Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) връчи символично на правителството медал под формата на пътен знак заради случая с побоя над директора на Областната дирекция (ОД) на МВР-Русе Николай Кожухаров.

По време на дебатите по вота на недоверие за "провал във вътрешната сигурност и правосъдието и срещу завладяната държава" Елисавета Белобрадова (ПП-ДБ) излезе на трибуната с пътен знак за ограничение на скоростта от 30 км/ч. След като не дадохте нито един отговор на въпросите за завладяната държава, ви връчваме този медал, който е символ на абсолютно неадекватното ви поведение, заяви тя и го остави на стола до министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Това в момента е още едно доказателство за вашата некомпетентност. МВР знаци не поставя, заяви в отговор министър Митов.

Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) коментира, че не вижда как един пътен знак може да е медал. Дано не сте го взели от улицата, защото може да стане някоя катастрофа, добави той.

Елисавета Белобрадова посочи, че това е символ. След цялата тази история в Русе, в която няма нито една официално подадена информация, отговаряща на истината, единственото което можа да направи държавата е да сложи знак, посочи тя.

В отговор Даниел Митов попита с какво е излъгал министърът на вътрешните работи на пресконференцията в Русе във връзка с посегателството над директора на ОД на МВР-Русе Николай Кожухаров. Има ограничение на скоростта в зоните, в които се е случил инцидента, затова общината е тръгнала да си слага знак, посочи той.

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира, че министърът първо е излъгал, че става въпрос за полицейски служител и посочи, че въпросният човек не е бил в униформа и не се е легитимирал. Освен това, по думите му, Митов е излъгал, че младежите са ударили полицейския служител първи, че Кожухаров е ходил на фитнес в 5:30 сутринта и че има ограничение на скоростта.

Тук с чиста съвест мога да ви нарека лъжец, обърна се Даниел Митов към Асен Василев. По думите му полицейският служител е полицейски служител дори и да не е в униформа. Митов обясни, че директорът на ОД на МВР със сигурност се е легитимирал, в кой момент ще стане ясно в самия процес. Никога от моята уста не е излизала думата фитнес, това е фалшива версия, която беше разпространена именно от онези тролове, които се радваха на побоя, заяви той. Какъв фитнес в 12:30 вечерта, коментира министърът. Защо не можете да отсеете фалшиви новини от някакви факти, попита той.

По-рано днес Павела Митова ("Има такъв народ") остави розови хапчета за опозицията, като ги призова да ги пият преди да се качат на трибуната.